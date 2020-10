Estos son los 23 quesos y yogurt que no se pueden vender en México

Horas después de que la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que ordenó la suspensión inmediata de la comercialización de diversos productos denominados "queso", la dependencia aclaró que son solamente 23 presentaciones.

La dependencia dio a conocer que la decisión se basó en incumplimiento a la Norma Oficial de Queso NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, así como a la NOM-002-SCFI-2011 contenido neto-tolerancias y métodos de verificación y a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, las cuales se refieren a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria.

A continuación, la lista de los quesos que no se pueden comercializar:

Fud, queso panela, contenido neto de 200 gramos, por no indicar el porcentaje de concentrados de proteínas de leche con caseínas o caseinatos como lo marca la NOM 223 del Queso.

Fud, queso panela contenido neto de 400 gramos, por no indicar el contenido de caseinatos y porque usa la leyenda 100% leche, pero solo se puede usar cuando no tiene otros concentrados de proteínas de leche.

Fud, queso panela, rebanadas cuadradas de 300 gramos porque no indica el porcentaje de proteínas de leche con caseínas en la etiqueta principal, además de que al contener dicha proteína no puede denominarse 100% de leche.

Fud Cuida-t+, queso tipo manchego rebanado de 140 gramos, porque no indica el porcentaje de concentrados de proteínas de leche con caseínas y también usa la leyenda "100% leche" sin serlo.

Nochebuena importado, queso tipo manchego de 400 gramos porque contiene 4.61 por ciento menos de lo que dice la etiqueta incumpliendo la NOM del queso.

Precissimo, tipo americano de 140 gramos porque no incluye denominación de producto y como adiciona grasa vegetal es contrario a la Norma de Queso.

Aurrera, imitación queso tipo manchego molletero de 200 gramos, porque tiene 10.23 % de contenido menor al declarado en la etiqueta.

Burr, Imitación Queso tipo americano con contenido neto de 302 gramos porque dice ser queso en la etiqueta, pero con letras pequeñas explica que es imitación queso tipo americano, sin cumplir con las especificaciones e ingredientes de la NOM de Queso, al adicionar grasa vegetal.

Selecto Brand, singles tipo manchego con contenido neto de 140 gramos, por engañar al consumidor de que es manchego cuando en realidad son rebanadas tipo queso.

Cremería Covadonga, tipo manchego La Mancha en rebanadas con un peso de 400 gramos, porque contiene 7.15% menos del producto declarado.

Premier plus cuadritos, imitación tipo manchego a granel, porque no declara el porcentaje (%) mínimo de proteína, grasa y máximo de humedad y no coloca el sistema de etiquetado frontal, lo que contraviene la norma.

Frankly, imitación queso tipo manchego, a granel, porque engaña al consumidor al indicar con grandes letras "manchego" y con pequeñas letras "imitación queso tipo", además de usar leyendas que no se justifican como "cremoso ¡pruébalo!".

Galbani, mezcla de quesos rallados, frescos y maduros contenido neto de 170 gramos, el cual no informa en su lista de ingredientes el porcentaje que incluye de cada queso.

Lala queso tipo manchego deslactosado rebanado de 400 gramos, porque no dice cuál es el país de origen.

Philadelphia, queso tipo americano reducido en grasa o Queso fundido tipo americano, porque dice ser queso reducido en grasa sin sustento.

Portales, queso manchego de 300 gramos, ya que tiene un contenido neto 3.51 % menor al declarado en la etiqueta y en su etiqueta no declara el porcentaje mínimo de proteína, grasa y máximo de humedad como lo pide la Norma.

Zwan, queso panela contenido neto de 400 gramos contiene leyendas premium y libre de hormonas, lo que contraviene con la referencia normativa.

Zwan Premium, queso manchego de 400 gramos, por contener 19.64% menos a lo que dice la etiqueta.

Walter, queso tipo manchego, contenido neto 400 gramos, porque dice ser queso cuando incumple con las especificaciones e ingredientes de la NOM de Queso al incluirle grasa y no indica el país de referencia.

Caperucita, queso tipo manchego deslactosado reducido en grasa de 400 gramos, incumple con el contenido neto al ser menor entre 3.64 % y 3.91 % al declarado en la etiqueta.

Caperucita, queso tipo manchego bajo en lactosa reducido en grasa de 400 gramos, dice ser bajo en lactosa, pero no está definido y contraviene con la norma.

Sargento, queso parmesano rallado de 141 gramos, porque tiene la leyenda "siempre le traemos nuevas maneras de disfrutar de un verdadero queso auténtico", lo que contraviene con la Referencia normativa 2.4 de la NOM de Queso.

En el caso de los yogurts la autoridad afirmó que Bene Gastro, yogurt natural de 240 gramos tiene menos proteína de la que requiere para considerarse yogurt natural, al contener 2% cuando el mínimo es 3.1%.

Danone natural, yogurt para beber natural de 220 gramos tiene 1.64% de proteína, en lugar del mínimo de 3.1% para poder llamarse yogurt como lo pide la norma.