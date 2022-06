Inmujeres deja en el limbo 13 mdp destinado a viajes y hospedajes

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) pactó dos contratos por más de 13 millones de pesos en viajes y hospedajes en febrero y marzo de este año a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia por coronavirus, de acuerdo con información consultada por Publimetro en el portal Compranet.

De acuerdo con los documentos –firmados a días de que el gobierno federal implementara la campaña #QuedateEnCasa– el organismo signó dos contratos: uno por cuatro millones 519 mil 627 pesos, correspondiente al servicio de expedición de boletos de avión con cobertura nacional e internacional, y otro por un monto de ocho millones 932 mil 549 pesos, que corresponde al servicio para la organización de eventos, hospedaje y alimentos.

Ante esto, el Instituto de las Mujeres confirmó que suscribió los dos contratos abiertos con la empresa El Mundo es Tuyo, S.A de C.V; sin embargo, aseguró que sólo ha ejercido el 20% del monto mínimo contratado en cuanto a boletos de avión. Sobre el recurso destinado para hospedajes, el organismo aseguró que no se ha utilizado.

“Debido a la pandemia no fue posible realizar los eventos programados y no se ha ejercido presupuesto en el contrato correspondiente. En el caso de boletos de avión, también debido a las restricciones de movilidad sólo se han ejercido 421 mil 855 pesos, que equivale a 20.1% del monto mínimo contratado”, detalló Inmujeres a través de un documento; sin embargo, el instituto no explicó qué pasaría con ese recurso en caso de caer en un subejercicio o si se destinaría a otro rubro para el apoyo a la erradicación de violencia de género.

Además, Inmujeres señaló que debido a las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal, desde abril de 2020 hubo una reducción de 75% en el gasto de operación, por lo que “el presupuesto de los dos contratos de su interés también se redujo”.

“Por lo anterior, actualmente se están evaluando las acciones pertinentes para la disminución de los montos mínimos de ambos contratos o su cancelación, conforme lo establece la normatividad vigente en materia de contrataciones”, precisó el instituto.

Sobre los convenios suscritos para viajes y hospedajes a días de implementarse la campaña #QuedateEnCasa, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, señaló que tiene que indagarse si estas partidas están dentro de los recursos etiquetados y que no se pueden cambiar, pues están destinados para determinadas actividades y obligaciones.

“También habría que revisar si el instituto no se ve afectado con los recortes, luego de que la junta de gobierno tomó la decisión de reducir 75% los gastos operativos, como celulares, rentas y hasta papelería, todo lo que tuviera que ver con insumos. Esto deja prácticamente al instituto sin capacidad operativa”, puntualizó.

Además, exhortó al Inmujeres a darse el tiempo para implementar acciones y programas con el fin de atender la situación que viven actualmente las mujeres, como es el caso de las que son madres y que tienen que hacerse cargo de su empleo y la educación de sus hijos, debido a que las escuelas actualmente se encuentran cerradas.

“Todo eso las coloca en una condición de total desventaja. La emergencia sanitaria afectó principalmente a las mujeres y no estamos viendo el apoyo gubernamental, y eso le toca al Instituto de las Mujeres”, puntualizó la legisladora.

