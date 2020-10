Senadores del PAN piden investigación profunda en la Sedena

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda, consideraron que es necesario realizar una investigación profunda en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras la detención de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, incluso no descartaron que hubiera acompañamiento internacional.

Acusan a Salvador Cienfuegos por tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana De acuerdo con los cargos presentados, el ex titular de la Sedena ayudó al cártel del H-2, quien fue lugarteniente de los Beltrán Leyva

Damián Zepeda expuso que de confirmarse las acusaciones en su contra, relacionadas con el narcotráfico, demostraría la descomposición de las instituciones en México, sobre todo de una que en los últimos años se ha dedicado a combatir a la delincuencia organizada en el país.

“Por supuesto que se tiene que llevar a cabo una investigación, pero de momento esta acusación hecha desde el extranjero es un escándalo y muestra lo podrido que ha estado el combate al crimen organizado. Igual aplica para otros casos, lo que todos esperamos es quien está a cargo de combatir el crimen lo combata, no se coluda con él; se tienen que esclarecerse los hechos, ver las acusaciones y si hay culpabilidad actuar en consecuencia”, sentenció.

La detención en EEUA del exsrio. del Ejército Mexicano acusado de Crimen Organizado, obliga una investigación a fondo imparcial con participación internacional. De comprobarse, muestra lo podrido del combate al crimen y la urgencia de un verdadero cambio. Otro país hace la tarea. pic.twitter.com/2sdxxXgbVy — Damián Zepeda (@damianzepeda) October 16, 2020

También lamentó que en el gobierno actual, que lleva dos años, no se haya realizado alguna investigación en contra del ex titular de la Sedena, como sí la hubo en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

“Cada día más se le da responsabilidades a las fuerzas armadas que no les corresponde, ante este señalamiento no antes visto en México, se amerita una investigación profunda. Además, decir que lamentamos mucho cómo se avanza en la militarización del país; no sólo su labor, sino la seguridad pública se le están dando su cargo, quieren darle puertos, aduanas, en fin, y lo hacen de manera abiertamente ilegal”.

Necesario auditar contratos de la Sedena

Respecto a los recursos públicos que maneja la Sedena, la legisladora Xóchitl Gálvez, afirmó que es necesario que es necesario realizar las auditorias necesarias, pues actualmente manejan alrededor de 250 mil millones de pesos.

Dicha cantidad se usa para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, sucursales del Banco Bienestar, cuarteles para la Guardia Nacional, remodelación de hospitales, dos tramos del Tren Maya, combate al huachicol, vigilancia de las fronteras, control de puertos y aduanas, distribución de fertilizantes y entrega de recursos de programas sociales.

“En las páginas de transparencia no van a encontrar información, porque se aduce que todos son temas de seguridad nacional y me temo que no es cierto; salvo algunas cuestiones muy específicas de toda esta relación de actividades tendrían que ser licitaciones públicas, pareciera que sigue habiendo proveedores consentidos dentro del Ejército que se les asigna adjudicaciones de manera directa”.

Gálvez agregó que históricamente el Ejército ha sido opaco, por lo que, adelantó, la próxima semana presentará un punto de acuerdo para que se audite y se transparenten los recursos que se le dan al Ejército.

“Porque es increíble, cuando ustedes vean el detalle del presupuesto cada vez más para la Guardia Nacional y prácticamente cuatro mil millones de pesos para la seguridad civil. Es muy peligroso lo que está pasando y me parece que tenemos que complementar todo esto con análisis detallado de qué ha pasado con los recursos públicos”, concluyó.