¡Sin peregrinos! Cancelan festejos de diciembre en la Basílica de Guadalupe

Debido a la pandemia por Covid-19, los próximos 11 y 12 de diciembre no se realizarán actividades en la Basílica de Guadalupe para conmemorar las apariciones de la virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac.

¿Necesitas un colchón nuevo? te decimos lo que tienes que tomar en cuenta

Conoce uno de los métodos más sanos e innovadores para congelar alimentos

Camry 2020 ofrece tecnología, deportividad y desempeño

El rector del santuario, monseñor Salvador Martínez Avila, informó que no existen condiciones para realizar la tradicional misa y homenajes que se llevan a cabo año con año. "Los días once y doce de diciembre en este recinto no se realizará ninguna celebración litúrgica ni de homenaje a la Virgen. Tan solo se permitirá a los peregrinos pasar frente a la imagen evitando en todo momento la permanencia en el recinto o sus inmediaciones", precisó.

En esta línea, recomendó a los feligreses celebrar a la Virgen de Guadalupe a "nivel parroquial de barrio o de familia. Siempre observando lo que las autoridades locales y sanitarias determinen en cada región para prevenir contagios".

Alternativas

Las autoridades eclesiásticas proponen celebrar este año las fiestas guadalupanas en los propios lugares de origen, acto que se podría lograr debido a que la Basílica ofrece, en su página de internet, materiales como oraciones, ritos, catequesis y dinámicas virtuales para que las celebraciones puedan llevarse a cabo.

Además exhortan redirigir la visita de los fieles a los meses de noviembre y/o enero "evitando el peligro de contagio o de no poder entrar al recinto, durante el mes de diciembre, porque la autoridad sanitaria lo impida".

A aquellos que deseen participar en las mañanitas y celebraciones litúrgicas del once y doce de diciembre, se les sugiere hacerlo a través de los medios de comunicación masiva o por medio de las plataformas digitales donde se harán transmisiones diferidas del evento.

Peregrinaciones, riesgo de contagio

Antes del anuncio de la Basílica, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, dijo que las peregrinaciones “son indiscutiblemente una oportunidad de altísimo riesgo de contagio”.