Portugal.- El Bloque de Izquierda votará contra los presupuestos socialistas y dificulta su aprobación

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La aprobación de los Presupuestos Generales presentados por el Gobierno socialista de Portugal corre peligro después de que el Bloque de Izquierda haya anunciado este domingo que votará en contra, ya que tal y como están presentados no responden a la "emergencia social" que atraviesa el país.

"La mesa nacional del Bloque de Izquierda ha decidido por unanimidad votar en contra de los Presupuestos", puesto que "fallan en el tema más importante de nuestro tiempo. No le da a Portugal la garantía de que tendremos suficientes técnicos y condiciones para que los hospitales nos protejan", ha explicado en rueda de prensa la secretaria general del partido, Catarina Martins.

"Nosotros no aceptamos unos Presupuestos que no piensan en la emergencia social en la que vivimos", ha enfatizado Martins, quien considera que el Gobierno de Antonio Costa no está haciendo lo suficiente para fortalecer el sistema público de salud, informa el diario portugués 'Público'.

Hasta el momento, el Partido Socialista portugués cuenta con los votos de sus 108 diputados, mientras que además del Bloque, ya han anunciado que votarán en contra los conservadores Partido Social Demócrata (PSD) y CDS-Partido Popular (CDS), la extrema derecha de Chega! e Iniciativa Liberal, estos dos último con un único escaño, lo que da un total de 105.

"No aceptamos ni aceptaremos que los Presupuestos y las respuestas para el año que viene fallen a los portugueses", ha insistido la secretaria general del Bloque, quien ha recordado cómo durante el inicio de la pandemia el partido dio al Gobierno "todo el apoyo que necesitaba para las medidas de emergencia y el Presupuesto Complementario".

"El voto del Bloque de Izquierda permitió al Gobierno comprar equipamiento hospitalario y contratar personal, apoyar el empleo, la seguridad, las escuelas, atender a las personas más afectadas y apoyar la economía. No hemos fallado ni fallaremos a Portugal", ha remarcado.

Martins ha relatado que no ha sido posible alcanzar "un acuerdo en asuntos fundamentales", pese a que durante "los últimos días" han estado lanzando "varias propuestas" y ha descartado que el partido haya trazado "líneas rojas" y sí, en cambio, "prioridades y soluciones para el país".

"En esta emergencia en la que vive Portugal (…), no debemos perder el tiempo ni dejar que el país se hunda en dificultades. Necesitamos un presupuesto competente, una gobernanza decidida, una convergencia política y un diálogo abierto capaces de producir opciones sólidas", ha zanjado Martins.