Enrique Alfaro responde a AMLO, va por consulta sobre pacto federal

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez dijo que revisará las vías legales para hacer una consulta ciudadana con el fin de saber si la entidad debe continuar o no en el pacto federal, tal como lo recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En declaraciones a medios de comunicación, el mandatario estatal comentó que le toma la palabra a López Obrador sobre "gobernar obedeciendo", pues insistió en que hay una relación abusiva por parte la Federación.

“Tengo una respuesta muy concreta para el presidente de la República, en Jalisco le tomamos la palabra. Vamos a iniciar la ruta, a partir de este momento, para hacer una consulta a los habitantes de Jalisco para saber si están de acuerdo con que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación”, expresó.

Le vamos a tomar la palabra al presidente de México. Este es un mensaje para él, pero sobre todo para el pueblo de Jalisco. Escúchalo y difúndelo. pic.twitter.com/YqeYjhXT8L — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 27, 2020

“Le vamos a preguntar a los ciudadanos si quieren mantener una relación en la que Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vinos el día de hoy”, indicó.

Alfaro abundó que la negativa del jefe del Ejecutivo a reunirse "sí lastima la investidura presidencial".

“Reunirse con nosotros no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial”, aseveró.

AMLO pide gobernar obedeciendo

Durante la conferencia matutina, López Obrador señaló que no hay posibilidad legal de romper el pacto federal con los estados y recomendó obedecer al pueblo.

Ello tras la amenaza de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista de romper con la Federación por la reducción presupuestaria derivada de la desaparición de los 109 fideicomisos y otros rubros.

“Están en su derecho nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, primero porque sí tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”, dijo.

“Sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso con todo un proceso que llevaría a controversias, que le correspondería a su vez responder al Poder Judicial”, explicó López Obrador.

La Alianza Federalista está integrada por los gobernadores de Aguascalientes, Durango, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, y Tamaulipas, todos ellos de partidos contrarios a Morena.

