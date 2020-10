Digitalizarán cuatro mil actas de nacimiento antes que termine el 2020

Antes de que termine el año, el Gobierno del Estado digitalizará cuatro millones de actas de nacimiento a fin de que los poblanos que radican en otros estados o país puedan descargarlo desde cualquier punto y evitar trámites burocráticos.

En rueda de prensa, el director del Registro Civil, Manuel Carmona Sosa apuntó que esta estrategia permitirá que los trámites sean más sencillos, a fin de que los ciudadanos no se vean en la necesidad de contratar a alguien para realizarlo y evitar filas para poder acceder al servicio, pues a veces hasta un día antes acudían a las oficinas para poder realizar su trámite.

“Tenemos una gran cantidad de poblanos que ya no radican en nuestro estado, sino básicamente en un estado de la Unión Americana u otro estado del país, es una de las acciones trascendentales para cerrar el año”, dijo.

Asimismo, comentó que la desconcentración administrativa que se está realizando en las oficinas centrales del Registro Civil beneficiará a los habitantes de otros municipios, ya que se instalarán mesas receptoras para recibir notificaciones o rectificaciones de las actas y será un juez estatal el que acuda con los expedientes para iniciar el trámite.

“En tiempo de pandemia no tendrán la necesidad de tomar un autobús y exponerse al contagio, evitar horas de traslado y costos que trae, hay personas de escasos recursos que no tienen dinero para pagar un hotel y continuar con el trámite, eso ya es cosa del pasado y no se tiene porque repetir”, comentó.

Carmona Sosa agregó que hay gestores que piden que se siga haciendo el trámite en la dirección central “porque se les acaba el negocio” por ese tipo de medidas.