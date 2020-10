Macron impone nuevo confinamiento en toda Francia a partir del viernes

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles a última hora que el país volverá al confinamiento nacional a partir de este viernes 30 de octubre y durante un mes, con el objetivo de hacer frente al avance del Covid-19.

En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, el mandatario galo ha afirmado que es necesario "ir más allá" para detener el virus. "Decidí que era necesario imponer, a partir del viernes, el confinamiento", ha aseverado antes de lamentar que "tenemos que aceptar la situación de la epidemia" en Francia.

Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé avec nos partenaires européens, et pesé le pour et le contre, j’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2020