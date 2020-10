Padres de niños con cáncer advierten que desabasto de medicinas costará muchas vidas

La noticia de que el abasto de medicinas para el cáncer se regularizará entre enero y abril del próximo año cayó como bomba a los padres de niños con cáncer que llevan más de dos años luchando con las irregularidades en los tratamientos, por lo que advirtieron que esta situación podría cobrar muchas vidas.}

Y es que aunque se anunció que se firmó un acuerdo para adquirir 384 claves de medicamentos con un anticipo de 32 mil millones de pesos, la distribución tomará seis meses, aproximadamente.

De acuerdo con el vocero del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de niños con cáncer, Israel Rivas Bastida, la falta de medicamentos afectará a los más de 20 mil niños que se estima viven en el país con un diagnóstico de cáncer y que dependen de sus tratamientos para continuar con vida.

En una entrevista con Publimetro, lamentó que esta situación se tomada tan a la ligera por las autoridades federales, pues en estos casos el atraso de un día tiene consecuencias y en el caso de seis meses la afectación se potencia a niveles muy negativos.

“No sé qué calificativo usar a quien tan cínicamente dice que son seis meses más, cuando este tiempo se suma a los dos años que llevamos con esta problemática y que ya afectó y cobro la vida de muchos niños", comentó.

En este sentido, recordó que la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, estima que en este lapso más de mil 600 niños han fallecido a causa del desabasto de medicinas oncológicas en el país, cifra que dijo, sería más grande si se investigara a fondo el tema.

"No he encontrado ni un solo paciente con cáncer al que no les hayan saltado una quimio o faltado de aplicar un medicamento, estoy seguro que de los 20 mil niños con cáncer que se estiman en el país, todos, en algún momento se han visto afectados y eso es parte de lo que genera que las protestas estén a todo lo que da", apuntó.

El también padre de Dahana, una niña con cáncer, precisó que lleva al menos 280 amparos legales por esta situación y comentó que continuará brindando la asesoría jurídica para que se haga justicia a los niños que requieren de medicamentos.

Al respecto, Sergio Valencia Camarena, quien tiene una fundación para entregar medicamentos a niños con cáncer en Oaxaca, externó su pesar ante esta situación y adelantó que lamentablemente esos seis meses se traducirán en un año más de afectaciones.

Y es que dijo que el gobierno tomó una muy mala decisión, al cortar relación con la única empresa que le surtía los medicamentos sin contar con otra que pudiera suplir el surtido para la demanda que se tiene.

"Habló de un año pensando en que las farmacéuticas se pusieran a fabricar, además de la distribución, etc, pero en ese inter estamos seguros que la situación va a costar muchas muchas vidas", lamentó.

Abastecimiento de medicamentos por fases

El director regional adjunto para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Giuseppe Mancinelli, anunció que la adquisición de medicamentos dio prioridad a los más crítico, a través de tres grupos.

Medicamentos de patente, con contratos en diciembre y abasto en abril Medicamentos de fuente única y genéricos, con licitación abreviada será en diciembre y la producción y abasto comenzará en enero Licitación de otras dos mil 100 claves para genéricos y material de curación, concluirá en febrero de 2021 y empezará el abasto en abril

Te recomendamos: