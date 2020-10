Piden a Google prohibir aplicaciones que fomenten consumo de tabaco y vapeadores

Este miércoles, la organización Campaign for Tobacco-Free Kids junto a 179 organizaciones de 62 países hicieron un llamado urgiendo a Google adoptar una política que prohíba las aplicaciones en Google Play que promueven la compra y/o el consumo de productos para fumar o vapear y a que elimine de dicha tienda dichas apps actualmente se encuentran en el catálogo.

Apple, Amazon y muchas otras compañías ya han adoptado políticas similares que prohíben la promoción de productos de tabaco y de vapeo.

De acuerdo a un anuncio por parte de Apple en noviembre del 2019 en seguimiento a su decisión de prohibir y eliminar aquellas aplicaciones que promueven el uso de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos de su tienda, la compañía elimino casi 200 aplicaciones operando en su plataforma de ventas.

En una carta dirigida al Director Ejecutivo de Google, Sunda Pichai, el grupo expuso que “En los últimos años, las empresas tabacaleras han expandido su uso de plataformas tecnológicas para dirigirse a la audiencia joven. En los últimos meses, empresas de tabaco y nicotina han explotado la crisis del Covid-19 para promover y proveer ofertas en línea para incrementar la venta de productos nocivos para la salud, incluyendo el uso de aplicaciones para teléfonos móviles que facilitan la entrega a domicilio de estos productos. Philip Morris International y British American Tobacco han inundado Instagram y Facebook con anuncios de cigarrillos como Marlboro y Lucky Strike y cigarrillos de tabaco calentado como IQOS y Glo. Mientras, Juul ha desatado una epidemia de uso de cigarrillos electrónicos entre la población joven de Estados Unidos, impulsada por una táctica de marketing publicitario mediante el uso de redes sociales”

La carta concluye que el “actuar a tiempo es esencial para proteger a la próxima generación de la epidemia mundial de tabaquismo y es por esto que les instamos a que actúen de inmediato.”

Asimismo en el escrito se destaca que varias de las aplicaciones actualmente disponibles en la tienda Google Play que promueven fumar y vapear, incluyendo aplicaciones que proveen a usuarios con instrucciones para crear líquidos de vapeo, y aplicaciones creadas por Altria que ofrecen y promueven cupones para la compra de cigarrillos Marlboro.

“Google ha reconocido previamente su responsabilidad de no promover el uso de productos de tabaco a menores, específicamente cuando prohibió los anuncios de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos en su página de búsqueda (search engine), pero la tienda de Google Play representa una válvula de escape que socava el propósito de dicha prohibición” Dijo Matthew L. Myers, Presidente de Campaign for Tobacco-Free Kids. “Google debe eliminar de su tienda las aplicaciones que promueven la compra y el uso de productos de tabaco por parte de jóvenes.”

El consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad prevenible a nivel global, y mata anualmente a ocho millones de personas en todo el mundo. De no actuar con urgencia, el uso de tabaco matara a mil millones de personas este siglo.

Te recomendamos

Sheinbaum descarta regreso a semáforo rojo o imponer toque de queda La jefa de gobierno aclaró que si aumenta el número de hospitalizaciones en la ciudad se restringirían horarios y algunas actividades.