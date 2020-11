Simpatizante del movimiento conspiracionista QAnon gana escaño en Congreso de EU

Marjorie Taylor Greene, simpatizante del movimiento conspiracionista QAnon, ganó un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras su victoria en la elección en el noroeste de Georgia.

Su triunfo fue posible debido a que su contendiente demócrata Kevin Van Ausdal se retirara de la competencia alegando motivos personales.

En junio pasado Político difundió audios en los que se escucha a Greene realizando comentarios racistas.

Aunque se ha intentado desmarcar de QAnon, aparece en videos del grupo de adeptos a las teorías conspirativas que sostienen sin pruebas que el presidente Donald Trump combate en secreto una supuesta red de traficantes de niños integrada por celebridades y funcionarios de gobierno.

Su candidatura fue reforzada por el presidente Donald Trump, quien la ha llamado una "futura estrella republicana".

THANK YOU to the great people of Northwest Georgia for sending me to Congress to fight for you!#gapol #ga14 #sass #maga #kag pic.twitter.com/XaTphXun2r

— Marjorie Taylor Greene For Congress🇺🇸 (@mtgreenee) November 4, 2020