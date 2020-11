Descarta Sheinbaum 'estado de sitio' en la CDMX por Covid-19

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en la Ciudad de México no se reprimirá a la ciudadanía, no se aplicarán multas por el uso de cubrebocas ni habrá toque de queda.

¿Cómo ahorrar dinero al surtir la despensa? Aprende a economizar en el súper sin descuidar las necesidades de tu familia

"Pensar que en la ciudad vamos a multar a la ciudadanía que no traiga cubrebocas o vamos a entrar a un proceso en donde nadie sale a las 10 de la noche por decisión del Estado y hay estado de sitio, eso no, eso no va a haber en la Ciudad de México y confiamos en la ciudadanía, confiamos en la gente y vamos a seguir informando y promoviendo", dijo en video conferencia de prensa.

Sin embargo, recordó que en la capital se están aplicando políticas especiales conforme al comportamiento de la pandemia, ahora, por ejemplo, señaló que hay restricciones para los bares, pues es en donde se propaga más el virus por ser un lugar cerrado.

"Nuestros compañeros del Invea también participan para poder ir orientando y en caso de que se siga algún establecimiento haciéndolo varias veces ya se procede a la suspensión de sus labores", precisó.

Asimismo, advirtió que endurecerán medidas si el alza en la ocupación hospitalaria continúa. "En caso de tener que tomar algunas otras medidas de disminución de horarios, etcétera las vamos a tomar, como lo hemos hecho hasta ahora".

'No podemos estar detrás de cada ciudadano'

La mandataria capitalina insistió en que la responsabilidad ciudadana es necesaria para detener los contagios de coronavirus:

"No podemos estar como Gobierno detrás de cada uno de los ciudadanos, no se trata de eso, por eso precisamente nosotros buscamos la concientización y la orientación, y la comunicación", expuso.

Indicó que es importante "que la gente sepa que están creciendo las hospitalizaciones en la ciudad, para que recuperen las medidas de Sana Distancia y de uso de cubrebocas y las medidas preventivas que son indispensables".

Y agregó: "No puede ser solamente una responsabilidad del Gobierno, es una responsabilidad de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de todos para poder controlar la pandemia en la ciudad, en el país y en el mundo entero, esto es algo en donde no podemos decir “a mí no me corresponde” aquí a todos nos corresponde esta tarea".

TE RECOMENDAMOS: