Ambulantes avalan intervención del Estado para regularlos

Un grupo de vendedores ambulantes han avalado que haya una regularización y disminución en las calles, por lo que pidieron diálogo con las autoridades tanto municipales como estatales para poder dar condiciones a los más de dos mil comerciantes informales que hay en el Centro Histórico y la periferia de la ciudad.

En entrevista con Publimetro, Héctor Huitzil, uno de los representantes de los ambulantes que se instalaron hace una semana en la plancha del Zócalo comentó que la mayoría de las personas que laboran en las calles tienen más de 50 años por lo que es difícil que sean contratados y recurren al autoempleo.

Por ello, advirtió que al quitarles una fuente de trabajo se correría el riesgo de que algunos puedan delinquir.

“En el Centro Histórico yo calculo que somos dos mil 700, dos mil 800 por todos, o sea que de quitarnos le quita empleo a dos mil personas, fácil, sin ningún problema, sus familias no van a esperar a que pase la contingencia o les den empleo”, dijo.

Apuntó que el contagio no se da por los alimentos, sino por no tener las medidas de salud necesarias, como lavarse las manos, no tener cubreboca, no usar gel, por lo que dijo que la ciudadanía se ha contagiado porque en los hogares se rompen estas medidas.

Consideró que si bien en las calles no se puede garantizar la sana distancia, al haber menos vendedores, repartidos en horarios y días por giros, sin saturar un área, se tendría menos riesgo de contagio.

“Ahora ya llenaron la 5 de mayo de Reforma hasta donde pueden, si no hay una situación de orden, si no hay una indicación, el desorden sigue, el Ayuntamiento no puede ordenar con 30 elementos que tiene de inspectores”, señaló.

A su vez, los regidores del G5 pidieron una mesa de trabajo real con empresarios y ambulantes para dar las condiciones y que la regularización del comercio informal sea real, pues consideraron que la petición del secretario René Sánchez Galindo, de un decreto estatal para establecer medidas de higiene es un pretexto para no asumir sus funciones.