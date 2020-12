Nicole Kidman conoce el fracaso con su más reciente serie

NICOLE KIDMAN YA CONOCIÓ EL FRACASO, CON SU MÁS RECIENTE SERIE DE TV, THE UNDOING

Hay que aceptar que la actriz nacida en Hawái hace 53 años, a 10 años de fundar su casa productora Blossom Films junto con su socio y segundo esposo Per Saari, por primera vez realizan una muy mala serie de TV con The Undoing (Deshaciendo) después de que en 2015 puso a la crítica y a la industria a sus pies con la película La familia Fang, que recaudó más de 500 millones de dólares en taquilla; en cambio, The Undoing ha recibido malas críticas y con la serie de TV Big Little Lies en HBO, la sacó del estadio del 2017 al 2019, con la que ganó 8 premios Emmy y 4 Globos de Oro.

Si bien Nicole, como cualquier actriz y productora, tiene aciertos, llegó la hora de que aterrizara en la pista del fracaso con la miniserie de 6 capítulos de la primera temporada The Undoing en donde da vida a una exitosa y cara terapeuta que está casada con un aparente prestigioso oncólogo que resulta tener una doble vida, lo que ocasiona que sea el principal sospechoso de un asesinato de la madre de un paciente, interpretado éste por el inglés Hugh Grant, que deja a un lado la galanura y otorga al personaje su mejor esfuerzo, aun cuando el guionista David E. Kelley en esta ocasión no repite el éxito que tuvo al construir los personajes que lo llevaron a la cima del éxito con Big Little Lies y con el personaje de Hugh le genera una historia completamente absurda. En esta década en la que hay más series que Oxxos en las esquinas, la verdad que esta historia no me gustó; pero sí la mega producción millonaria detrás de ella, y es que una actriz como Kidman, que luce con bótox hasta en las orejas, no puede actuar un drama con una cara lisa, preciosa y sin expresión facial, que no proyecta nada. Hay que reconocer que la trayectoria de la exesposa de Tom Cruise logra contratar un reparto de actores que apantalla a cualquiera, y sobre todo con Donald Sutherland, que es un lujo verlo actuar hasta cuando le entregan parlamentos de risa y él, con esa experiencia y capacidad, salva las escenas con un llanto de un padre preocupado por su hija Grace (Nicole Kidman). En fin, esta pandemia nos brinda el tiempo para ver casi todo y especialmente a este taquillero ramillete de actores que se alquilaron para un muy mal proyecto.

PHARREL WILLIAMS PRODUCE CON NETFLIX SU AGRADECIMIENTO A SU TIERRA NATAL

El compositor, productor e intérprete mundialmente conocido por el tema musical “Get Luck” produce el documental Voices of Fire, de seis episodios, que reciéntemente se estrenó por Netflix, en el que audicionó a 3 mil personas para conformar el coro con más talento en la ciudad de Virginia, en la que nació y a la que considera que debe agradecer lo mucho que le ha dado. Es por esa razón que aceptó el llamado de su tío el Pastor y fundador del coro, Ezequiel Williams, quien es obispo de una comunidad cristiana y es autor intelectual de formar el coro más asombroso del mundo, interpretando música gospel. Al final de las audiciones solo quedaron 25 sopranos, 25 contraltos y 25 tenores que forman un total de 75 cantantes, que están por grabar un disco producido por el hijo prodigo de esa localidad que convoco a jóvenes y adultos mayores que tuvieran talento y amor por la música, sin importar edades ni género. Este proyecto es una especie de reality show en el que se busca a los mejores cantantes que tienen detrás historias de vida que cimbran a cualquiera. Sin necesidad de una gran producción, Voices of Fire entretiene y hace permanecer atentos a los amantes de la música y es que lo que sobra en esta mini docuserie, son voces y talentos impresionantes. ¡Cuídense, que esto aún no pasa, y nos leemos las próxima semana!

