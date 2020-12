Youtube, Gmail y Drive sufren caída a nivel mundial

Durante las primeras horas de este lunes los servicios de las plataformas de Google experimentaron fallas a nivel mundial, principalmente Gmail, Google Drive y Youtube fueron los que mayores problemas experimentaron, de acuerdo con lo informado por el portal DownDetector, el cual se ha convertido en la principal fuente ante este tipo de problemas.

Las principales afectaciones reportadas por los usuarios de dichas plataformas fueron al momento de cargar los buzones de Gmail, mismos que no recibían nuevos correos ni permitían la salida de mensajes. Asimismo en Youtube era imposible reproducir videos.

Otros de los servicios de Google que resultaron afectados fueron Google Meet, Google Chat, Google Analytics, Classroom y Google Maps.

El inicio de las fallas presentadas por Google en sus distintas plataformas ocurrió pasada la medianoche en México, por lo cual las principales quejas y reportes de los usuarios de los servicios provienen del continente europeo, específicamente Reino Unido, España y Francia.

Fue hasta casi las 7:00 horas de este lunes cuando los servicios se reanudaron en su totalidad, incluso la propia cuenta de Youtube en Twitter informó sobre la resolución del problema y su regreso a la normalidad tras experimentar problemas durante varias horas.

“¡Estamos de vuelta y operando con normalidad! Desde ahora puedes acceder a Youtube y disfrutar videos con normalidad”, explicó la plataforma.

Update — We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020