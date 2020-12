Trump ha amenazado con no abandonar la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de no salir de la Casa Blanca el día de la investidura presidencial de Joe Biden; informó la cadena CNN en su sitio web.

De acuerdo con el medio citado, fuentes al interior de la residencia presidencial señalan que, en sus momentos de más profunda negación, "Trump ha dicho a algunos asesores que se negará a salir de la Casa Blanca el Día de la Inauguración. La posibilidad ha alarmado a algunos ayudantes, pero pocos creen que Trump realmente seguirá adelante".

"Está lanzando un berrinche temperamental", dijo un asesor del presidente, quien no declaró bajo anonimato. Al respecto, la Casa Blanca declinó hacer comentarios.

Donald Trump se ha negado a reconocer la derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre. A la par, su equipo de campaña entabló demandas en varios estados para exigir recuento de votos, lo cual confirmó su derrota. Trump asegura que las elecciones fueron amañadas a favor de Biden, algo que no ha sido comprobado.

"Los datos recién publicados muestran que muchos miles de no ciudadanos votaron en Nevada. ¡Son totalmente inelegibles para votar!", publicó el presidente en Twitter este jueves.

Por semanas, Donald Trump sometió a las instituciones democráticas de Estados Unidos a presiones sin precedentes en su empeño por mantenerse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Las instituciones, no obstante, resistieron a pie firme.

El Colegio Electoral hizo lo suyo el lunes y confirmó formalmente la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Prevaleció la voluntad del electorado a pesar de las presiones de Trump para alterar los resultados.

“La llama de la democracia fue encendida hace mucho tiempo en esta nación. Ahora sabemos que nada, ni una pandemia ni el abuso del poder, puede extinguir esa llama”, expresó Biden poco después de confirmarse su triunfo.

La votación del Colegio Electoral fue la afirmación más importante que ha habido hasta ahora de la victoria de Biden y de la integridad del sistema electoral, que estuvo sometido a un sostenido ataque infundado de parte de Trump y sus aliados. Historiadores y expertos en la democracia, no obstante, dijeron que temen que las tempestuosas semanas que siguieron a la votación hayan sacado a la luz la fragilidad de los instrumentos diseñados para proteger la voluntad del electorado.

Just released data shows many thousands of noncitizens voted in Nevada. They are totally ineligible to vote!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020