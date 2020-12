Entregará AMLO 226 mil enseres a damnificados de Tabasco y Chiapas

De gira de trabajo por Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se cuenta con una bolsa de 18 mil millones de pesos para atender a los damnificados de las lluvias que se registraron hace unos días en Chiapas y Tabasco, al tiempo de señalar que estos recursos se entregarán de manera directa a los afectados.

Mencionó que fueron 226 mil 608 las viviendas que se inundaron, además de que se entregaron 185 mil despensas y que de acuerdo con el censo levantado se han otorgado apoyos de 10 mil pesos a las familias en ambos estados.

En el Hangar Ejecutivo del Aeropuerto Internacional “Carlos Rovirosa Pérez” en Villahermosa, López Obrador adelantó que se ha iniciado con la compra de 226 mil 608 paquetes que incluyen estufas, refrigeradores y enseres pues no hay una producción suficiente, “y no sólo es porque vienen las elecciones y tenemos que parar la entrega a finales de marzo, sino no hay existencia, si no tienen esa producción, por eso vamos a ir entregando el próximo año, pasando las elecciones vamos a concluir el programa”.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó que se ha destinado un monto de inversión de 17 mil 129 millones de pesos en atención a la población que se vio damnificada por las lluvias, siendo 13 mil 289 millones para Tabasco y Chiapas, con 3 mil 839 millones de pesos.

Se dio cuenta que en las labores de apoyo, atención, protección y reconstrucción han participado las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Bienestar, Desarrollo Territorial, Comunicaciones y la Comisión Nacional del Agua.

Dentro de las acciones impulsadas para atender a la población, el Gobierno de México detalló que se instalaron albergues, se entregaron despensas y enseres, se brindó atención médica gratuita, se entregaron kits de aseo personal y de limpieza, además de la adquisición de dragas y se impulsaron acciones de desarrollo urbano, pavimentación, agua potable y drenaje, así como actividades de limpieza, desazolve y profilácticas.

