Trump dice que las elecciones de EU fueron "tercermundistas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a denunciar este sábado que las elecciones de EU fueron manipuladas hasta el punto de parecer más propias de un país "del tercer mundo" y que su sucesor electo, Joe Biden, es un presidente "de mentira".

"Un joven militar que trabajaba en Afganistán me dijo que las elecciones allí fueron más seguras y estuvieron mejor organizadas que las de noviembre en Estados Unidos", ha hecho saber Trump en su cuenta de Twitter.

A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USA’s 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President!

