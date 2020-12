Protección Civil de Tamaulipas desmiente oficio de la CFE sobre incendio previo al apagón

Protección Civil de Tamaulipas afirmó que es falso el oficio que presentó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como prueba de que un incendio causó el apagón de 104 minutos del lunes en 12 estados, y acusó que los hechos no corresponden a la realidad.

El coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Pedro Granados, indicó que el oficio que mostraron funcionarios de CFE en una conferencia de prensa es apócrifo, porque la firma no corresponde a la de Emmanuel González Márquez, director de Coordinación con Municipios de esa instancia, además de que no tiene sellos y el número de folio no es real.

En el documento se hace una relatoría de hechos que tampoco existieron, dijo, porque en el texto que mostró CFE se afirma que a las 3 de la tarde del 28 de diciembre de 2020 se recibió una llamada de emergencia al 911 para reportar un incendio en pastizales a la orilla de la carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, lo cual no ocurrió.

"Se nos hace raro que se nos involucre con un supuesto oficio donde hacen toda una narrativa con otros horarios… No se apega a la realidad, habla de unidades que no son, no trae sellos, la firma no es", afirmó Granados.

Explicación oficial

En conferencia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que un incendio en pastizales en la carretera federal 85 Victoria-Monterrey, en Tamaulipas, fue origen del apagón del lunes, situación que se exacerbó por el "otorgamiento excesivo" de permisos de fuentes alternas.

"No se volverá a repetir ese evento, porque tenemos los elementos para que no se vuelva a presentar", dijo el director general de CFE, Manuel Bartlett.

Se trató de un "caso fortuito", dijo, y "lejos de que la CFE haya sido responsable, (…) ha sido el sostén de esta situación", pues al salir de operación las plantas de energía renovable del sector privado, entraron a producir las plantas convencionales del gobierno.

El director de CFE Transmisión, Noé Peña Silva, explicó que con el incendio y por los fuertes vientos por el frente frío 23, hubo una falla del conductor a tierra que sacó de operación a una línea de transmisión de Victoria, Tamaulipas a Linares, Nuevo León.

