En diciembre se perdieron 277 mil empleos; AMLO responsabiliza a outsourcing

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante diciembre de 2020 se perdieron 277 mil empleos, aseguró que esta situación se debió a la subcontratación laboral, pues en el último mes del año se observa un incremento en los despidos de los inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así lo afirmó durante un mensaje sabatino.

“Diciembre es un mes atípico desde que está el outsourcing, se despide a muchos trabajadores para no pagarles prestaciones, por ese motivo perdimos en diciembre 277 mil empleos de los cerca de 600 mil recuperados; pero aún así, vamos por 650 mil, considero que los vamos a obtener de enero a marzo de este año para estar como antes de la pandemia con la generación de empleos”, manifestó.

También dijo que el consumo de gasolinas, diésel y turbosina va en aumento, lo cual es señal de la recuperación económica en el país, ya que esos indicadores están cerca de tener los mismos números que hace un año, previo a la emergencia sanitaria, aunado a que el dólar está por debajo de los 20 pesos y el barril de petróleo se vende por encima de los 46 dólares.

“Sostengo mi optimismo en que terminamos el año con finanzas públicas sanas, con cuatro billones 106 mil millones 655 mil pesos de recaudación, el año antepasado fueron cuatro billones 32 mil, quiere decir que traemos 65 mil millones de pesos más en 2020 que lo recaudado en 2019; aumentó la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, llegamos a un billón 761 mil millones, también la del IVA creció en 2.3 por ciento, es decir, 987 mil millones de pesos”, agregó.

También dijo que con la aprobación del presupuesto para este año, del que se tienen 32 mil millones de pesos para adquirir vacunas contra el Covid-19, será más fácil salir de la crisis sanitaria y económica, pero pidió que no se deben relajar las recomendaciones de salud, como mantener la sana distancia, lavarse frecuentemente las manos y no salir de casa si no es necesario.

“La aprobación del presupuesto es la noticia más importante, me produce mucha tranquilidad y felicidad, por eso les quiero transmitir que no perdamos la fe”, insistió el mandatario federal.