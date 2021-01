Gobernador de Nebraska niega vacunas de Covid-19 a trabajadores indocumentados

Pete Ricketts, gobernador del estado de Nebraska en Estados Unidos, causó polémica tras revelar que los trabajadores indocumentados de plantas empacadoras de carne en dicho estado no serán elegibles para la aplicación de vacuna de Covid-19.

El gobernador dejó clara su postura en una conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre el estatus de los trabajadores indocumentados en las plantas empacadoras de carne del estado, ante lo cual negó rotundamente que tengan permitido trabajar bajo dichas condiciones ‘ilegales’.

“Los inmigrantes ilegales no pueden trabajar en esas instalaciones de empacadoras de carne, así que no creo que eso sea un problema”, expresó.

De acuerdo varios estudios realizados por el Migration Policy Institute, se ha revelado que actualmente en Nebraska, 66% de los trabajadores de empresas empacadoras de carne son indocumentados, además de que en todo el estado 69% de las personas representan trabajadores esenciales indocumentados.

En cuanto a cifras se refiere, se estima que son cerca de 26 mil 600 trabajadores de empacadoras de carne en Estados Unidos los que trabajan bajo el estatus de inmigrantes indocumentados.

Asimismo cabe resaltar que cerca de 44 mil casos de Covid-19 y 232 muertes, han estado relacionadas directamente a empresas de procesamiento y empacamiento de carne en todo Estados Unidos, según detalló el Midwest Center for Investigative Report, casos de los cuales 5 mil 200 contagios se produjeron en Nebraska.

