Partidarios de Trump irrumpen en el Capitolio en protesta a ratificación de Biden

Seguidores de Donald Trump se concentraron este miércoles en el Capitolio en Washington y derribaron varias vallas de seguridad para irrumpir en el recinto como protesta a la inminente ratificación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Pese a que Trump había hecho un llamado a sus simpatizantes para protestar, tras la irrupción pidió en Twitter mantener las cosas en paz y estar de lado de las fuerzas del orden.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Caos en Washington

El Senado tuvo que suspender la sesión del debate del Colegio Electoral y se desalojaron varios edificios del Congreso ante el posible riesgo de manifestantes armados.

Además de que se ordenó toque de queda en toda la ciudad para el Distrito de Columbia desde las 18:00 de este miércoles hasta las 6:00 horas del jueves.