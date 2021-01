Someten a mano armada a algunos manifestantes dentro del Capitolio de EU

Elementos de la policía dentro del Capitolio de Washington lograron someter a algunos de los manifestantes que irrumpieron este miércoles en el recinto como protesta a la inminente ratificación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Fotografías de la agencia Getty muestra momentos en los que los elementos de seguridad apuntan con sus armas a los partidarios de Donald Trump.

En una de las imágenes incluso se muestra como varios de los manifestantes se encuentran sometidos en el piso mientras se les apunta con un arma.

Sin embargo, decenas de personas continuaron recorriendo oficinas y el pleno del Senado con total libertad.

El Senado tuvo que suspender la sesión del debate del Colegio Electoral y se desalojaron varios edificios del Congreso ante el posible riesgo de manifestantes armados.

Además de que se ordenó toque de queda en toda la ciudad para el Distrito de Columbia desde las 18:00 de este miércoles hasta las 6:00 horas del jueves.

Pese a que fue Donald Trump quien incitó a sus seguidores a protestar contra el conteo de Colegios Electorales, tras la irrupción en el Senado reculó para pedir que las manifestaciones se lleven a cabo de manera pacífica.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021