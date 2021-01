Facebook e Instagram extienden de forma indefinida bloqueo de cuenta de Trump

Facebook e Instagram prorrogaron el cierre de la cuentas del presidente Donald Trump al considerar que el riesgo de dejar que siga enviando mensajes dañinos es demasiado alto.

En un mensaje el jueves, el fundador de Facebook Mark Zuckerberg afirmó que la cuenta estará cerrada hasta por lo menos el día de la juramentación de Joe Biden como nuevo presidente. Los hechos ocurren un día después de que una turba enardecida de partidarios de Trump asaltaron al Capitolio en Washington.

We believe the risks of allowing President Trump to continue to use our service during this period are simply too great, so we are extending the block we have placed on his Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks. pic.twitter.com/JkyGOTYB1Z

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021