No asistiré a la toma de posesión de Biden: Trump

Cuando faltan apenas 12 días para el final de su mandato, el presidente Donald Trump anunció el viernes que no asistirá a la juramentación del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, a pesar de su mensaje de la víspera de que se esforzaría por garantizar una “transición del poder tranquila, en orden y armoniosa” a su sucesor.

“A todos los que han preguntado, no asistiré a la juramentación el 20 de enero”, tuiteó Trump. Fue una decisión prevista, ya que durante meses Trump declaró falsamente que ganó la elección del 3 de noviembre y proclamó denuncias infundadas de fraude electoral. Su propio gobierno, sin embargo, dijo que la elección se realizó de manera normal.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021