Presidente de 'Sólo Unidos Mejoramos' se apunta para alcaldía de Moncolova en Coahuila,

El presidente de la fundación Sólo Unidos Mejoramos y Avanzamos Todos (SUMAT), Alfonso Almeraz Borjas, se destapó como aspirante por la candidatura a la alcaldía de Monclova, en Coahuila.

El empresario puntualizó que esperará los tiempos que marca la legislación electoral de Coahuila, así como el calendario de los institutos políticos, a fin de definir con qué partido irá en los comicios del próximo 6 de junio.

“Vamos a ver. Hasta el momento no me he acercado con nadie. Al momento nada es seguro con algún partido, pero en los próximos días lo definiremos. En su momento vamos a ver”, reiteró Almeraz Borja.

Lo anterior se da en el contexto de la definición de precandidatos al interior de los partidos políticos con registro en Coahuila, en donde participarán en el próximo proceso electoral el Morena, el PAN; PRI, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, el PES, Fuerza Social por México (FSM) y Redes Sociales Progresistas (RSP), así como el partido local, Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

En ese sentido, el también representante de la Asociación de Grúas y Dispositivos (AGEDI) en Coahuila, expuso que no le son indiferentes las necesidades y demandas de la población en la entidad.

“No descarto del todo las posibilidades de contender por la Alcaldía, cosa que no he pasado por alto ante las múltiples peticiones de simpatizantes y seguidores políticos, así como ciudadanos en general”, apuntó.

Almeraz Borjas destacó que son diversos los factores que lo mueven a participar en los comicios, de darse esa posibilidad, y subrayó que su principal propuesta de campaña sería "crear nuevos motores de crecimiento que ayuden a mejorar la economía de los ciudadanos, desarrollando igualdad de oportunidades para todos”.

En los próximos días, las fuerzas políticas con registro en la entidad comenzarán a revelar los nombres de los candidatos a las 38 presidencias municipales, 76 sindicaturas y 400 regidurías que estarán en disputa en el proceso electoral del primer domingo de junio en Coahuila.