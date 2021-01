79% de empresas en incertidumbre y sin posibilidad de contratar

Las empresas del país, de todos tamaños, están en la incertidumbre y no reactivarán la contratación de personal en los próximos meses; debido al aumento de contagios de Covid-19, al semáforo rojo en varios estados del país; y a la reforma laboral que busca prohibir el outsourcing en México.

El director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, Héctor Márquez Pitol, explicó a Publimetro que en su última Encuesta sobre Expectativas de Empleo, 13% de las compañías planeaban nuevas contrataciones; mientras que 6% haría despidos; 79% se mantendría sin cambios y 2% no sabía qué hacer.

Sin embargo, ahora, con el regreso al semáforo rojo en varios estados del país –como la CDMX, Estado de México, Morelos y Guanajuato– esas expectativas de empleo cambiarán radicalmente, dejando a los empleadores en la incertidumbre.

Ello, evidenció el especialista, podría incrementar el número de empresas -79%- que anticipaban que no harían cambios y no harían contrataciones en los primeros tres meses de 2021; o bien, que disminuya el número de las compañías que planeaban incrementar su personal.

“La expectativa de empleo se ubicaba en 13%, con una tasa neta de 8%; pero esa proyección es inválida por el regreso al semáforo rojo y por lo que pase con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que prohíben el outsourcing. Esta última, puede provocar la pérdida de cuatro millones de plazas.

“Eso dos datos no estaban presentes cuando se levantó la encuesta, a finales de octubre pasado; y se estará levantando otro sondeo en febrero próximo; y hasta entonces, los empleadores darán su perspectiva”, señaló Márquez Pitol.

Pero, puntualizó, mientras no se resuelva estos elementos no se va dar una mayor contratación y no habrá más personas ocupadas de manera formal durante los próximos meses.

Recuperación económica y empresas

Por su parte, la firma de capital humano OCCMundial explicó que las expectativas de nuevos empleos se han deteriorado durante las últimas semanas; al grado de que 65% de las organizaciones no espera una recuperación económica antes de diciembre próximo, que le permita hacer contrataciones.

Refirió que nueve de cada 10 empleadores anticipa que no se podrá cumplir con la expectativa de crear “miles de empleos de aquí a marzo de 2021”, como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada.

“De momento, la tendencia ha mostrado que 89% de las compañías en México no lo cree así; lo cual afectará la creación de nuevos trabajos”, señaló OCC a través de su reporte Termómetro Laboral, correspondiente a la primera semana de 2021.

Cifras clave

OCCMundial reportó que al cierre de la primera semana de enero se registró:

Una baja de 32% en las vacantes , respecto a las publicadas antes de la pandemia de Covid-19 .

, respecto a las publicadas antes de la . Los sueldos más ofertados por las empresas van de cinco mil a 10 mil pesos.

más ofertados por las van de cinco mil a 10 mil pesos. Administración (63%), logística (44%) y contabilidad (42%) son fueron los sectores laborales con un mayor incremento de trabajos.

CONSULTA LO MÁS DESTACADO:

México perdió 647 mil empleos en 2020, más del doble de lo reportado por AMLO La destrucción real de puestos es 233% superior a los 277 mil que reconoce AMLO, reveló el Centro de Estudios para el Empleo Formal

Cómo liberarse de la cuesta de enero en tiempos de pandemia La cuesta de enero pegará a ocho de cada 10 familias; con el agravante de que la economía no levanta, advierten Condusef y especialistas