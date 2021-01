López Obrador planteará a G20 la censura en redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la próxima Cumbre del G20 pedirá que se hable del bloqueo o censura de usuarios en redes sociales, tras la suspensión de varias cuentas de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump por la toma del Capitolio.

“Lo voy a revisar. Ya hay otros gobiernos que se han expresado, lo ha hecho la canciller Angela Merkel, expresó su preocupación por estas medidas de censura, lo hizo el gobierno francés, no sé si la Unión Europea también”, señaló.

Al perdirle su opinión acerca de si un jefe de Estado puede usar las redes sociales para incitar a la violencia como ocurrió con Trump el 6 de enero pasado, López Obrador consideró que ese no debe ser el uso de tales aplicaciones, pero tampoco un pretexto para frenar la libertad de expresión.

“No deben de usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser utilizado de excusa, hay que garantizar la libertad, no a la censura”, indicó en la conferencia matutina de este jueves.

Añadió que en ningún país puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas. “La libertad debe garantizarse. Si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares”, añadió.

En el contexto del bloqueo de cuentas de Trump en Estados Unidos, puntualizó que como todos los Estados, existen mecanismos de sanción, de regulación, pero los gobiernos legal y legítimamente constituidos.

“¿Cómo una empresa se erige en poder omnímodo, absoluto, en una especie de la Santa Inquisición sobre las expresiones, las manifestaciones, el derecho a ejercer la libertad?”, insistió.

El canciller Marcelo Ebrard, detalló que ya se tiene comunicación con la Unión Europea y casi todos los países del G-20 para hacer el planteamiento sobre la censura en las redes sociales.

“La instrucción que tenemos del señor presidente es establecer contacto con todas y todos, compartir esta preocupación y trabajar para poder hacer una propuesta en conjunto (…) No se admite que una empresa o grupos de empresas puedan determinar quién tiene derecho y quién no”, afirmó.

Regulación de redes sociales vs. censura

El profesor- investigador de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Juan Carlos Montero Bagatella dijo que la regulación de las redes sociales es un tema muy complejo no sólo en México sino a nivel nacional.

“Creo que es una discusión abierta en donde vamos encontrar diversas posturas porque hay quienes están a favor de la regulación de las redes sociales y hay quienes están en contra señalando que tenemos este derecho a la libertad de expresión. Será interesante escuchar a los tribunales de todos los países de Estados Unidos de México y los europeos”, dijo.

En una entrevista con Publimetro señaló que la difusión de las fake news o noticias falsas se ha hecho común en estos espacios y a ello se suma la incitación a la violencia, como fueron los mensajes de Trump.

Recordó que ya se vieron otros casos como cuando se dio a conocer que la consultora Cambridge Analytica adquirió de forma indebida información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, para influir en favor de Trump en las elecciones de 2016.

Y las acciones de información falsa, agregó, también se han visto en el transcurso de la pandemia del Covid-19, como los impactos y orígenes.

El director de Derecho en Región CDMX del Tecnológico de Monterrey, Jose Pablo Abreu Sacramento, una cosa son los llamados a la violencia por parte de Trump en las redes sociales y otra que en México la ley impide la promoción gubernamental durante procesos electorales y por ello se pide no transmitir las conferencias matutinas por radio y televisión.

En ambos casos, estimó que no se habla de censura sino que en uno se fomentan las agresiones y en otra se pone en riesgo la equidad de la contienda y que todas las fuerzas políticas tengan la misma oportunidad de exposición.

Lopez Obrador acotó por la mañana que con las recientes decisiones de los dueños de Facebook, Twitter, YouTube o Snapchat sobre las cuentas de Trump, es necesario retomar el debate de la regulación de las redes sociales.

“¿Cómo es que se permite que la información particular se utilice con propósitos mercantiles o con otros propósitos?, que los teléfonos sean micrófonos y no se le informe al pueblo, no se le informe a la gente que, si tiene un teléfono, hay un ente, una empresa que está escuchando todo, que nos invaden la intimidad, que se está atentando contra la libertad”, comentó.

Al recordar las declaraciones que Trump difundió en redes sociales sobre el fraude electoral en los comicios del 3 de noviembre pasado y motivó el cierre de sus cuentas, López Obrador manifestó de nuevo su desacuerdo.

“(Dicen) ‘No me gusta que se esté mencionando la palabra fraude’ y entonces todos los que usan la palabra fraude, censurados. ¿Qué es eso? No, nosotros tenemos aquí en México que revisar este asunto para garantizar la libertad”, reiteró.

