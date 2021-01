Con Biden, México y Estados Unidos inician una relación de socios distantes, expertos

En seis días, con el inicio de la administración de Joe Biden, Estados Unidos y México inician una nueva relación con temas pendientes —migración, seguridad, el seguimiento al T-MEC y el desarrollo de las energías limpias y las provenientes del petróleo–, pero con un perfil de socios distantes.

Con la llegada del demócrata al poder, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que privilegiar una actitud propositiva y no reaccionaria para evitar que Estados Unidos sea quien ponga las reglas del juego, consideraron politólogos entrevistados por Publimetro.

La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Yadira Gálvez Salvador comentó que se acaba la relación más personal que el mandatario saliente Donald Trump mostró con López Obrador, al menos como se vio en la reciente visita a Washington.

Con Biden, dijo, habrá un regreso a los canales institucionales que Trump hizo a un lado y de ahí es que los países tendrán un trato de “socios distantes” por el perfil de cada uno de sus presientes.

Abundó que el demócrata será más conciliador y buscará puntos de coincidencia con la administración lopezobradorista.

Yadira Gálvez Salvador, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. / Foto: Cortesía “En una palabra será una relación cordial. Los dos países se reconocen como socios y con una serie de temas que se tienen que resolver. Algunos pasan por el tema de la seguridad y la Iniciativa Mérida que está estancada. Inician como socios distantes porque están enfocados en sus temas”, manifestó.

La especialista apuntó que no se debe dejar de lado que tanto Estados Unidos como México están concentrados en el manejo de la pandemia de Covid-19, por los que los temas bilaterales estarán un tanto en segundo plano.

Por ejemplo, mencionó, en la política estadounidense, Biden tiene la tarea de resolver la crisis política que hay producto de la elección tan cerrada, las acusaciones de Trump sobre fraude en los comicios, la revisión del funcionamiento del sistema electoral y la reciente toma del Capitolio.

Los nuevos embajadores

Yadira Gálvez previó que Martha Bárcena mantenga un buen manejo de la relación bilateral en los primeros meses de gobierno de Biden, pues su trabajo ha sido reconocido en los últimos dos años, pero se alista para su retiro del trabajo diplomático.

Recordó que aún con la gestión que aún haga Bárcena, México estará en pausa en tanto Estados Unidos no otorgue el beneplácito a Esteban Moctezuma, como nuevo embajador y nombre al suyo.

Al cuestionarle si la embajadora debió esperar a que terminara el sexenio de López Obrador para retirarse, manifestó que es una decisión meramente personal y se abstuvo de especular sobre otras razones que motivaron la decisión de Bárcena.

Sobre Esteban Moctezuma puntualizó que la principal característica es ser un funcionario cercano al presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, por lo que una de sus tareas será cuidar la postura de México que emane del Ejecutivo hacia el resto de las representaciones diplomáticas.

Aunque no cuenta con una carrera en el ámbito de la diplomacia, consideró que Moctezuma tiene la experiencia en diferentes cargos –secretario de Gobernación y ahora de Educación– así como en el sector privado como empresario; perfil que le da un impulso para tomar la Embajada de México en EU.

Miguel Ruíz-Cabañas, embajador y director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Tec de Monterrey. / Foto: Cortesía

El embajador y director de la iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible del Tec de Monterrey, Miguel Ruiz-Cabañas hizo algunas observaciones sobre la relación bilateral.

¿Qué representa que Marta Bárcena acuda a la ceremonia de investidura de Biden, pese al anuncio de su retiro?

— En Estados Unidos no invitan a ningún otro jefe de Estado, a nadie más. Quienes van son los embajadores acreditados al gobierno de Estados Unidos y la embajadora que está acreditada en este momento es Marta Bárcena y le corresponde asistir. Ellos no aceptan delegaciones extranjeras y mandam una nota a todas las embajadas que por favor no manden ni jefes de Estado ni nadie, es un protocolo muy establecido y tampoco se arriesgan a la carga de los temas de seguridad de andar cuidando a otros funcionarios. Ella anunció su retiro, pero tampoco dijo me voy hoy.

¿Qué motivo a López Obrador a adelantar el nombramiento de Esteban Moctezuma?

– Creo que el presidente quiso evitar especulaciones sin importar que no asumiera el cargo de inmediato. Conozco a Esteban Moctezuma y considero que es un funcionario con mucha experiencia, al final tampoco es que se necesite un doctorado para ser embajador.

¿Cómo empiezan su relación los gobiernos de AMLO y Biden?

– La relación de México con Estados Unidos va a volver a la institucionalidad; en los años de Trump fue muy rara. Los países se tienen que poner de acuerdo en temas como migración. Biden está presentando muchas expectativas sobre el asunto de Centroamérica y lo de las caravanas y eso es la primera prueba, la de control de los flujos migratorios.

Temas sobre la mesa para Biden y López Obrador

Los expertos coincidieron en que los temas que están sobre la mesa para los dos países con la llegada de Joe Biden son:

Manejo de la pandemia del Covid-19

Control de flujo migratorio desde Centroamérica.

Continuidad al T-MEC, sobre todo en las políticas laborales, pues Biden busca apoyar a las bases sindicales.

Desarrollo de energías limpias y el manejo de los recursos provenientes del petróleo.

Seguridad y control del narcotráfico.

También puedes leer:

Martha Bárcena anuncia su retiro de la embajada de México en EU La diplomática adelantó que en unos meses dejará el cargo para dedicarse a otras actividades como escribir sus memorias

Esteban Moctezuma deja la SEP; será nuevo embajador de México en EU El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió la propuesta del nombramiento al Senado de la República