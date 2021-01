Rinde protesta Diana Barrios como secretaria de operaciones del PRI-CDMX

Tras rendir protesta como Secretaria de Operación Política del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México (PRI-CDMX) Diana Sánchez Barrios llamó a cerrar filas en la próxima contienda electoral.

“Nos va a ir bien, la gente, los capitalinos ven al tricolor como una buena opción política con experiencia ante los errores que ha cometido el partido en el poder, Morena, que han afectado a millones de familias", sostuvo la líder del comercio ambulante.

Aseguró que en la capital la delincuencia no cede, existe un déficit en la falta de creación de empleos, así como no se ha fomentado políticas gubernamentales para mejor el servicio de transporte y, en consecuencia, aseguró, no se han podido parar las extorsiones, los secuestros a microempresarios, a la sociedad en general todo eso lacera a los capitalinos.

“Sé que es un reto mayor y una responsabilidad muy grande pero vamos a trabajar cerca de la gente y de la militancia priista”.

Asimismo, dijo “lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la gente, a los lideres vecinales y buscar a las organizaciones de la sociedad civil para hacerles un planteamiento de agenda con el fin de escuchar sus principales problemas y darles respuesta”.

Para la nueva titular de la Secretaría de Operación Política en este año habrá “grandes logros importantes, no es nada fácil pero nos va a ir bien, los capitalinos saben que el PRI en la Ciudad es una excelente opción electoral”

Durante la toma de protesta el dirigente del tricolor en la capital, Israel Betanzos Cortes señaló “no tenemos la menor duda que Diana Sánchez Barrios hará una excelente labor ante esta nueva reingeniería política que hemos iniciado al interior del partido en la Ciudad con vísperas a la próxima contienda electoral".