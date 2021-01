Acusa AMLO a DEA de fabricar delito a Cienfuegos; respalda exoneración

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fue acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico.

"Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una u otra manera tiene que ver con el gobierno que represento; es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda", dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, explicó, porque el Gobierno de México sostiene que debe terminarse la impunidad, pero no puede haber venganzas o 'inventar delitos'.

"Resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cien Fuegos por la Agencia Estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA", agregó.

En tanto, indicó que dio instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para poner a disposición del pueblo de México el expediente de Cienfuegos 'para despejar dudas y malos entendidos'.

Inconformidad de México

Por su parte, Ebrard Casaubón señaló que México manifestó su inconformidad a Estados Unidos por un proceso del que no tuvieron conocimiento las autoridades mexicanas.

Indicó que, en todo momento, la representación diplomática se encargó de que el general Cienfuegos tuviera un debido proceso.

Explicó que anteriormente dijo que para México sería 'suicidio' no hacer nada, pero por ello la Fiscalía hizo la investigación correspondiente y resultó que no hubo elementos en contra del general. "No es que no se haya hecho nada, sí se hizo", afirmó.

