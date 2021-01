¡ALERTA EN EU! Cierran el Capitolio por amenaza externa

Ante la aprición de humo en las cercanías del Capitolio, los altavoces del edificio que alberga el Congreso y el Senado de Estados Unidos advirtieron de una posible amenaza externa, misma que se sigue investigando, sin embargo, elementos de bomberos de Washington aseguraron que se trató de un incendio en una tienda cercana al inmuemble.

Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, D.C. that has been extinguished. Out of an abundance of caution the U.S. Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public. pic.twitter.com/kQfAI4NxNK

— U.S. Secret Service (@SecretService) January 18, 2021