"Yo no veo que la Conago haya perdido fuerza", afirma Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no ha perdido fuerza, pese a la salida de algunos gobernadores que, consideró, es por un tema electoral.

"Yo no veo que la Conago haya perdido fuerza en función del trabajo que desarrolla y la importancia para quienes permanecemos en la Conago y, en todo caso, pues es decisión de cada gobernador, no es algo obligatorio, no está en la Ley la CONAGO pero es una instancia muy importante de coordinación y, pues dependerá de estos estados de la República si quieren permanecer o no", dijo en video conferencia de prensa.

En el marco de que este 27 de enero se dé el cambio de la presidencia de la Conago, Sheinbaum Pardo reiteró la importancia del organismo:

"Es importante esa instancia y valoro que es importante que se mantenga; ayuda a la conversación desde la perspectiva local hacia el Gobierno de México y también ayuda a la comunicación entre los estados y la Ciudad de México".

TEMA ELECTORAL

La mandataria capitalina recordó que este año un grupo de gobernadores se salió de la Conago por fines electorales.

"Hay gobernadores que tomaron una decisión de salirse de la CONAGO, desde mi perspectiva es un tema electoral que ellos eligieron de esa manera, pero yo valoro el esfuerzo que hace la Conago y me parece muy importante mantenerla", enfatizó.

Y agregó: "A mí me parece una instancia muy importante, es una instancia de coordinación, ahí hay gobernadores, gobernadora de Sonora, de distintos, inclusive, orígenes políticos, de distintos partidos políticos; es decir, es una instancia plural".

