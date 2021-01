Quintana Roo se aferra al semáforo amarillo; las fiestas no paran

El gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín, se aferra al semáforo amarillo a pesar del aumento de casos de Covid-19.

La Secretaría de Salud (Ssa) del gobierno federal informó que del 18 al 31 de enero la entidad del sureste mexicano retrocedería a semáforo naranja debido al aumento de casos.

Sin embargo, el gobernador Carlos Joaquín decidió que la entidad siguiera en amarillo, pese a que aceptó un repunte de la enfermedad.

“Debo comentarles que los riesgos de contagio desgraciadamente han ido a la alza en la zona sur del estado. El sur llegó a 1.3 en riesgo de contagio, con ocupación hospitalaria alta, nos preocupa esta situación, no debemos permitirlo, debemos mantener los controles preventivos”, indicó.

Precisó que la zona norte se mantiene estable, con riesgos de contagio arriba de uno y con un crecimiento del 26% en ocupación hospitalaria.

A partir del 18 de enero se encuentran en semáforo ROJO: Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala. 1/3 pic.twitter.com/60Jnl0Xxh8 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) January 18, 2021

No es la primera vez que el gobernador Carlos Joaquín desoye a la Ssa. Hace unos meses también se le pidió regresar al semáforo naranja, pero el mandatario se aferró al amarillo.

En Quintana Roo es común ver o escuchar que se realizan fiestas sin que ninguna autoridad estatal lo impida, a pesar del riesgo de contagios.

Amparados en el semáforo amarillo, en Tulum y Cancún, por ejemplo, cada fin de semana se realizan fiestas en los restaurantes que son exhibidas en redes sociales.

“Es como si el Covid-19 no existiera en Tulum”, señaló a Animal Político Gerardo Ávila, empresario hotelero y restaurantero que lleva 15 años trabajando en este municipio de la zona norte del estado.

Y añadió: “Como empresario claro que me conviene que haya fiestas y que venga la gente, pero no estoy de acuerdo en cómo se está haciendo. Ya hay un montón de noticias circulando por medio nacionales e internacionales diciendo que en Tulum no hay respeto a las medidas contra el Covid-19 y que aquí se hacen festivales que son eventos 'súper contagiadores'. Eso a corto o mediano plazo también nos va a perjudicar a todos”.

Con un corte al 17 de enero, en Quintana Roo e reportan 17 mil 37 casos acumulados, 485 casos activos y dos mil 109 decesos.

Te puede interesar:

Con información de Animal Político