Mario Delgado asegura que a Ricardo Anaya no le irá bien en 2024

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que no tienen preocupación por el anuncio hecho por Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), de buscar nuevamente la presidencia de México en 2024, incluso puso en duda que haya regresado a México, ya que se sabe que vive en Atlanta, Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa manifestó: “Pues no sé si el anuncio lo hizo en vivo desde Atlanta o ya se va a regresar a México, pero no le auguro buena expectativa. De entrada, no sé si ya se enteró, aunque habría que informarle, que los moches ya no existen”.

Ex el diputado federal también consideró que su regreso al país, para buscar por segunda vez la presidencia del país, es porque como diputado ya no podría seguir con los “moches”, por lo que quiere ser Presidente.

“Fue uno de los promotores de la práctica del moche, creo que esa es la verdadera razón por la cual no quiere participar como diputado, si ya no hay moches, para qué quiere ser diputado. No sé si vendrá a México, si sigue en Atlanta, pero el pueblo de México también ya despertó y no creo que le vaya a ir muy bien. El pueblo de México quiere que siga la transformación y lo vamos a ver desde el 21”, aseguró.

El lunes pasado, a través de un video, Ricardo Anaya dijo que rechazó una candidatura a diputado federal plurinominal que le ofreció el PAN, ya que recorrerá México con miras a las elecciones de 2024.

"Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país, no a estar en una tribuna, sino en la calle, en la comunidad, con la gente y llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial. Estoy convencido de que otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, afectando irremediablemente la vida de millones de personas y eso no lo debemos, eso no lo debemos permitir", dijo.

