La economía de México se va a poner peor, antes de mejorar: BBVA

La economía de México “se va a poner peor, antes de mejorar”, debido al rebrote y la lentitud en la vacunación del Covid-19; así como por la caída en la inversión, generada por las políticas del gobierno federal, que no respeta contratos y cambia las reglas para hacer negocios, alertó el BBVA.

Informó que el cierre de comercios, servicios y actividades, ocasionado por el creciente número de contagios, hará más lenta la recuperación económica; lo cual provocará que el país tarde tres años –hasta 2023- para recobrar los empleos y el ingreso familiar existentes antes de la crisis del coronavirus.

El economista en Jefe del BBVA México, Carlos Serrano, señaló que el regreso al semáforo rojo, en varios estados de la República, provocará una contracción de 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB), en los tres primeros meses de 2021; con el riesgo de que las pérdidas se extiendan hasta el segundo trimestre.

Indicó que, ante tal escenario, el grupo financiero recortó su estimación de crecimiento económico para este año, de 3.7% a 3.2% del PIB; con el riesgo de que caiga por debajo de 3%, si la pandemia no se controla y se acelera el proceso de vacunación contra el Covid-19.

“Nosotros creemos que la situación sanitaria se va a poner peor, antes de mejorar en México y en el mundo; y eso va a implicar que la economía –también- se ponga peor, antes de que mejore”, puntualizó.

Sin inversión, la economía no crece: BBVA

Al presentar el Informe Situación México, correspondiente al primer trimestre de 2021, el economista en jefe del BBVA puntualizó que, sin inversión, no se podrá materializar una recuperación sostenida de la economía nacional.

Refirió que la inversión cayó casi 25% de 2018 a la fecha, debido a la incertidumbre que dejó la cancelación del aeropuerto de Texcoco; y por la decisión del gobierno de no respetar contratos y cambiar las reglas en varios proyectos ya firmados, como la construcción de gasoductos y el veto a las energías renovables.

Carlos Serrano advirtió que la desaparición de los órganos autónomos, como pretende el Ejecutivo, también genera desconfianza; porque los inversionistas necesitan saber si un regulador -independiente al Gobierno- puede mediar en los mercados; principalmente donde participan empresas del Estado.

“Si no se logran revertir esas señales de incertidumbre, la inversión no se va a recuperar; y por lo tanto, los empleos no se van a recuperar. Y, si se insiste en mandar esas señales, la recuperación va a ser todavía más lenta”, puntualizó.

Sobre el plan de reactivación económica, presentado por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el economista en jefe del BBVA respondió que “si no se corrigen” las señales de incertidumbre y “si no hay plan para reactivar la inversión, no habrá plan que resulte en una tasa de crecimiento más elevada”.

Cifras clave

Para 2021, el BBVA estima:

PIB : 3.2%; una tercera parte del 9.1% perdido en 2020

: 3.2%; una tercera parte del 9.1% perdido en 2020 Empleo : 247 mil plazas; menos de 25% del millón que destruyó la pandemia

: 247 mil plazas; menos de 25% del millón que destruyó la pandemia Inflación : 3.3%; dentro de la meta oficial de 3% y promovida por el bajo consumo

: 3.3%; dentro de la meta oficial de 3% y promovida por el bajo consumo Tipo de cambio : 19.2 pesos por dólar; 1.3 pesos más que antes de la pandemia

: 19.2 pesos por dólar; 1.3 pesos más que antes de la pandemia Tasa de interés del Banco de México: 3.5%; 75 puntos base abajo del cierre de 2020

