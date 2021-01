Profeco prepara multa contra Danone y Sigma Alimentos por incumplir etiquetado

Las empresas de alimentos Danone y Sigma serán sancionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que no han hecho los cambios necesarios en los etiquetados de algunos de sus productos que pueden ser engañosos para los consumidores, así lo afirmó el titular de esa dependencia, Ricardo Sheffield.

En entrevista con Milenio, el procurador del consumidor detalló que en el caso de Sigma Alimentos se espera recibir una respuesta de cuál es la diferencia de su marca “Ciuda-T+” respecto a otros productos disponibles en el mercado.

“Es una marca que usa varios productos y que estamos en espera de que Sigma nos responda, por qué ese producto, a diferencia de otros, te cuida más. Se aplicará una multa a Sigma Alimentos si no responde cómo el alegato de su marca ‘Cuida-T+’, realmente corresponde a características de diferenciación del producto en los hechos, no en el nombre nada más”.

Al igual que a Sigma, en el caso de Danone, la Profeco esté en análisis de los instrumentos jurídicos para imponerle una sanción, además de retirar del mercado los productos que no cumplen lo que dicen.

A pesar de que se les ofreció todo enero para aclarar ciertos puntos de sus empaques, ambas marcas no han aclarado ante las autoridades lo requerido.

“Estamos atendiendo todavía el tema de Benegastro, que es un producto de Danone, que tiene un nombre engañoso, porque no causa ningún beneficio al sistema gástrico como su nombre pretende indicar, la empresa se comprometió con Profeco a hacer cambios sustanciales en el etiquetado de esta bebida láctea y no lo ha hecho”, agregó.

Aunque dijo que la empresa está pendiente de cumplir con los requerimientos que se le solicitaron, por eso el producto permanece en los anaqueles, aunque ambas marcas estarían en riesgo de que sus productos sean retirados.

Sin embargo, “si la empresa no cumple vamos a volver a retirar ese producto del mercado por publicidad engañosa, les dimos enero para terminar esas aclaraciones, esperamos que ya cumplan, pero no hemos visto ningún avance, el nombre que tiene es proclive a engañar al consumidor, porque no es un medicamento y no produce ningún beneficio gástrico”.

