China comienza a usar pruebas anales para detectar Covid-19

China ha comenzado a utilizar hisopos anales para realizar pruebas en aquellos que considera que tienen un alto riesgo de contraer Covid-19, informó la televisión estatal.

Los funcionarios tomaron hisopos anales de residentes de barrios con casos confirmados de Covid-19 en Beijing la semana pasada, según la emisora estatal CCTV, mientras que los de las instalaciones de cuarentena designadas también se han sometido a ese tipo de pruebas.

Los brotes pequeños y localizados en las últimas semanas han dado lugar a que varias ciudades del norte de China fueran selladas del resto del país y han provocado campañas de pruebas masivas, que en su mayoría se habían llevado a cabo con hisopos de garganta y nariz.

El método de los hisopos anales "puede aumentar la tasa de detección de personas infectadas" ya que los rastros del virus permanecen más tiempo en el ano que en el tracto respiratorio, dijo Li Tongzeng, un médico de alto rango del hospital Youan de Beijing, a CCTV.

CCTV dijo que los hisopos anales no se utilizarían tan ampliamente como otros métodos, ya que la técnica "no era conveniente", reportó el periódico inglés The Guardian

A medida que los casos aumentan en todo el mundo, China ha impuesto requisitos más estrictos a las llegadas internacionales en un esfuerzo por mantener la transmisión nacional cerca de cero.

El país también ha endurecido las restricciones internas, con Beijing anunciando que las personas de zonas de riesgo medio o alto serán excluidas de la ciudad a partir del jueves para reducir el riesgo de transmisión durante el período de año nuevo lunar.

Las llegadas al país deben proporcionar múltiples resultados negativos de las pruebas y cuarentena durante al menos 14 días en un hotel designado, con muchas ciudades y regiones imponiendo requisitos adicionales de observación de viviendas.

