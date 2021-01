Guerrero regresa a semáforo rojo aunque las playas permanecerán abiertas

El gobierno de Guerrero hizo oficial que la entidad retrocede a Semáforo Rojo a partir de este miércoles 27 de enero y hasta el 14 de febrero debido al aumento de los contagios por Covid-19, la hospitalización y los fallecimientos.

Este anuncio se da a unos días del primer puente vacacional del año con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución.

Las nuevas restricciones, publicadas este día en el Periódico Oficial del Estado, destaca que todos los bares permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, así como los cines y museos.

Además, los hoteles y restaurantes – bar regresan al 30% de aforo máximo, así como las playas y todos los servicios náuticos sobre la franja de arena.

En el transporte público se reforzarán las medidas preventivas y tendrán un aforo máximo del 50%, tanto camiones urbanos, colectivos y taxis; además habrá operativos para sancionar a los choferes que no acaten las medidas porque es ahí donde se dan los contagios.

Los centros comerciales y supermercados podrán funcionar a un 30% de su capacidad hasta las 20:00 horas, y estará prohibida la entrada a los niños: sólo podrán ingresar una persona por familia y bajo medidas estrictas de seguridad.

Cortesía Quintana Roo Hoy.

Todas las actividades no esenciales se suspenden

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ya había adelantado estas restricciones, aunque sólo informó que se suspenderán todas las actividades no esenciales en la entidad.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario precisó que la entidad ya rebasó las tres mil defunciones y que los contagios han aumentado, por eso, a pesar del semáforo naranja, se suspenderán todas las actividades que no sean indispensables, esto incluye a las playas.

“Hoy tenemos que volver a hacer un esfuerzo para que en los próximo días logremos disminuir los indicadores. Tenemos que suspender todas las actividades no esenciales; colaboren mucho, por favor, colaboren todos y todas quedándose en sus casa si no hay necesidad de salir. Este es un asunto, no solamente de vida, sino hay que prevenir no acercarse a la muerte por la pandemia del Covid-19”, expuso.

Detalló que se limitará la movilidad en los espacios públicos con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional.

Mensaje especial a la ciudadanía de Guerrero Mensaje especial a la ciudadanía de Guerrero Publicado por Gobierno del Estado de Guerrero en Miércoles, 27 de enero de 2021

Asimismo, llamó a los guerrerenses a quedarse en sus casas y evitar las reuniones familiares, pues en las últimas semanas se han incrementado los casos debido a que muchas familias se han reunido.

“El aumento del contagio ha sido lamentablemente tan importante que ya no solamente está en las calles o en los antros y bares. Está en el interior de la convivencia familiar. El 80% de los contagios se está dando en encuentros y reuniones familiares y de amigos”, precisó.

Con un corte al 26 de enero, Guerrero suma 30 mil 204 casos confirmados de Covid-19 y tres mil 3 defunciones.

Cuartoscuro

Por último, en su mensaje, Héctor Astudillo también hizo un llamado a que los aspirantes a cargos políticos en el estado dejen de promover reuniones con muchas personas durante la emergencia sanitaria.

Te puede interesar: