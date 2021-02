¿Sheinbaum defiende candidatura de Salgado Macedonio? “tiene denuncias, pero no sentencia”

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, tiene denuncias por supuesto abuso sexual, pero ninguna sentencia condenatoria.

“Hay denuncias, que yo sepa no hay sentencias; quien tiene que definir esto, yo confío en la dirigencia del partido Morena, pues es del propio partido. No conozco las denuncias, no las conozco. Eso es en el estado de Guerrero, lo que conozco y está en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pues, se atiende como tiene que atenderse y pues ahí es un tema, pienso yo, de Morena; no conozco las denuncias, conozco que no hay sentencias y es un asunto de Morena”, precisó.

En conferencia de prensa, recordó que la definición de las candidaturas de Morena se realiza por encuestas e insistió en que esto es un asuntó que le compete al partido.

“Obviamente, siempre vamos a estar en contra de la violencia de género, siempre; pero en estos casos, pues, tiene que ver con las propias instancias judiciales, la información que se tiene y la decisión que pueda dar la dirigencia de Morena”, indicó.

Y añadió: “Y sí decir que en estos casos siempre son las encuestas las que determinan a un candidato o a otro para un estado. Entonces ahí, pues, tiene que ver MORENA cuál es la condición de estas denuncias, y pues son ellos los que tiene que definir a partir de la información que tienen”.

