Defiende gobernador de Guerrero apertura de playas pese al rebrote de Covid-19

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, defendió la apertura de playas y actividades turísticas a pesar que esto desencadenó un rebrote de casos de Covid-19.

Precisó que era necesario abrir las playas para reactivar la economía de todas las familias.

En conferencia de prensa desde Acapulco, comentó que el repunte de contagios, hospitalización y muertes por Coronavirus se está dando en todo el país y no es un problema exclusivo de Guerrero.

“Para aquellos que les gusta echar culpas, que les quede claro que este es un rebote mundial, nacional y del cual no nos escapamos porque somos un lugar con atractivo turístico y la carretera y aeropuertos no los cerramos; es muy importante porque no falta por ahí quien dice ¿por qué no cerraste en diciembre y entonces de qué íbamos a comer? y porque estábamos en semáforo amarillo, ese es mi comentario muy respetuoso”, expresó.

Asimismo, pidió a todos los turistas seguir respetando las reglas durante este semáforo rojo y recordó que el fin de semana se reforzaron los operativos en playas para que los paseantes utilicen cubrebocas, guarden la sana distancia y se laven las manos de forma constante para evitar más contagios.

Con un corte al 7 de febrero, la Secretaría de Salud del gobierno federal informó que hay 32 mil 656 casos acumulados de Covid-19, y también se reportan 767 casos activos y tres mil 119 decesos, es decir, que la entidad tiene una tasa de letalidad de casi 10%.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó la semana pasada que en México los casos y las muertes continúan aumentando, “particularmente en los estados que atrajeron un turismo significativo durante la temporada navideña como Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Baja California del Sur”.

Desde hace unos días Guerrero regresó a semáforo rojo y algunas de las limitaciones que impuso fueron: hoteles y establecimientos de alojamiento al 30% de su capacidad, al igual que playas, balnearios, yates, deportes acuáticos y albercas públicas.

Además el transporte público deberá estar al 50% de su aforo, y con uso obligatorio de cubrebocas y mantener la sana distancia.

Con información de El Sol de Acapulco