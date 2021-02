Mujeres taxistas exigen al gobierno de Campeche permiso para brindar servicio exclusivo

Mujeres taxistas exigieron al gobierno de Campeche su aprobación para brindar un servicio exclusivo para mujeres que buscan mayor seguridad.

Y es que, las mujeres aún no están conformadas como agrupación, pero ya tienen los primeros problemas con taxistas hombres, quienes las acusan de competencia desleal, por lo que buscan la aprobación del gobierno del estado y del Instituto Estatal de Transporte (IET) para activarse y brindar el servicio exclusivo.

Gelsi Arcos Arana, presidente de la asociación Red de Mujeres Taxistas, denunció que cuatro agrupaciones de taxistas lideradas por hombres están moviéndose para presionar a las autoridades de no otorgarles el permiso para prestar el servicio, y peor aún, están exigiendo que les retiren las concesiones aún cuando no han comenzado a operar como agrupación independiente.

Destacaron que este movimiento de mujeres taxistas no forma parte de una propuesta gubernamental, sino que nace como una iniciativa entre mujeres dedicadas al servicio de transporte público, en la modalidad de taxis, pues observaron en las redes sociales como Facebook que de manera constante mujeres denuncian a taxistas hombres por acoso e intento de violación.

“No hemos comenzado a operar como tal, es una iniciativa propia de mujeres que nos dedicamos a esto, el gobierno no ha dado autorización y el IET decidirá conforme al proyecto que presentamos, así como la plataforma digital, es una propuesta que dará una nueva imagen, no a nosotras, sino a todo el gremio de taxistas, pero ellos no lo entienden”, señaló Gelsi Arcos Arana a La Jornada Maya.

Subrayó que es lamentable que haya taxistas con pensamientos machistas, que antepongan sus intereses personales a los de todos el gremio “y peor aún, que prefieran denigrar a los transportistas en vez de sumarse a este tipo de iniciativas que nace de una necesidad de seguridad para las mujeres, de un sentimiento, de preocupación para preservar la integridad de las mujeres y que el objetivo secundario es darle un nuevo giro al transporte público”.

