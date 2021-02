Piden comparecencia del gobernador de Sinaloa por manejo 'irresponsable' de la pandemia

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, debe comparecer ante el Congreso del estado para dar una explicación sobre las muertes por Covid-19 y su 'irresponsabilidad' por permitir la celebración, con público, de la Serie del Caribe en Mazatlán, señaló Sergio Torres, precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.

El ex presidente municipal de Culiacán criticó que el mandatario estatal no dé la cara y le deje toda la responsabilidad de la pandemia al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres.

“La pandemia en Sinaloa se ha manejado mal y de eso habla la dolorosa cifra que representan los más de cuatro mil 900 muertos que hay hasta ahora, no hay en realidad una política de estado para este problema. El personal médico es el que verdaderamente se la ha rifado, sin apoyo ni solidaridad por parte del gobierno estatal o del Gobierno Federal, el gobernador no ha dado la cara ante el problema, lo evade, todo se lo deja al Secretario de Salud”, recalcó.

Ya estando en Concordia tuve que llegar a supervisar que estuvieran haciendo bien los raspados, como Gobernador es una de mis tareas… El aseguramiento de calidad de los raspados 😌😜 pic.twitter.com/b5xILRamfT — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) February 7, 2021

Noroeste publicó este fin de semana una investigación en la que señala que aunque la cifra de muertes oficiales de la Secretaría de Salud estatal actualizada al 1 de febrero del 2021 es de cuatro mil 645 fallecimientos, hay otras mil 852 actas de defunción más en el Registro Civil estatal.

“En Sinaloa estamos en semáforo naranja, a un paso del rojo, y eso pareciera no importar, no sabemos si hay pruebas suficientes, no sabemos a quiénes se les aplican, no sabemos qué va a pasar con las vacunas, no sabemos si ya llegaron, si están llegando, qué tanto es real el fideicomiso para comprar vacunas. Nadie nos dice por qué está falleciendo tanta gente por Covid-19 en Sinaloa”, dijo.

Y añadió: “Nos pareció una irresponsabilidad y una frivolidad por parte del Gobernador que en la Serie del Caribe se privilegió primero el negocio y el espectáculo antes que la salud y la vida de los sinaloenses; por respeto a las familias de los más de cuatro mil 900 muertos, el Gobernador no debió haber asistido y festejado alegremente la inauguración de la Serie del Caribe, esperemos que las consecuencias de esa irresponsabilidad no sean muy graves”, señaló.

Por lo anterior, dijo, es hora de que el gobernador dé la cara y rinda cuentas a Sinaloa de los resultados tan desastrosos que ha tenido la pandemia. “Es hora que el Congreso del Estado llame a comparecer al gobernador para que nos explique y rinda cuentas por qué es tan alto en Sinaloa el número de fallecidos por Covid-19, es además su obligación”.

El gobernador sigue estando en el ojo del huracán. / Foto: @QuirinoOC

Al respecto, el gobernador de Sinaloa indicó que se privilegió la salud de los asistentes a la Serie del Caribe que se realizó el principio de mes.

