Ofelia no recibe su pensión desde hace 10 meses; Bienestar no encuentra sus datos

Arturo Sánchez Muñoz, ex técnico en electrónica de 68 años, y su esposa Ofelia González Ramírez, ama de casa de 77 años, no han podido tramitar la reposición de su tarjeta en donde reciben el apoyo a adultos mayores desde hace 10 meses, debido a que la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México (Sibiso-CDMX) no encuentra su número de cuenta ni su nombre.

En marzo del año pasado Ofelia y su esposo acudieron a un comedor comunitario, como comúnmente lo hacen; sin embargo, ese día fue la última vez que vieron la tarjeta en donde cada bimestre reciben dos mil 500 pesos, pues piensan que "alguien se las sacó de la bolsa” o simplemente la perdieron.

“El gobierno no nos está ayudando nada. En marzo del año pasado no la encontré, porque vamos a comedores comunitarios y ahí se me ha de haber perdido”, indicó Ofelia, quien camina a paso lento ayudada de Don Arturo, quien lleva siempre un bastón plegable ya que sufre de dolores de rodilla.

“Hemos hablado seguido a los teléfonos de Bienestar y nos dicen que no encuentran su número de cuenta ni el nombre de Ofelia. Tengo todos los teléfonos a los que hemos marcado. Hemos ido a Lucerna, a Paseo de la Reforma, a todas las oficinas de Bienestar y nos responden que no pueden ayudarnos porque necesitan el número de cuenta, pero no nos acordamos”, relató.



La pareja, que habita el domicilio marcado con el número 85 de la calle Fray Bartolomé, colonia Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero, actualmente sobrevive con el apoyo de sus hermanos que cada mes le depositan dinero, debido a que Don Arturo se quedó sin empleo por la pandemia y a sus problemas de salud.

“Cada dos meses recibíamos dos mil 500 pesos. Es muy poco para nosotros ese apoyo, pero dejar de recibirlo nos afecta mucho. Ahorita mis hermanos me están apoyando, porque saben que ahorita no tenemos ayuda de nadie por lo de la pandemia, pero quién sabe hasta cuando nos puedan apoyar”, indicó Arturo.

Recientemente Publimetro publicó el caso de Santiago Fernández, de 72 años originario de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez, quien acusó a la Secretaría de Bienestar de “obligarlo” a salir de su casa para recibir su pensión de adulto mayor y, además, de amenazarlo con quitársela si no la cobra antes del 10 de abril.

En entrevista Fernández relató que a mediodía de este miércoles un funcionario de la dependencia le entregó una orden de pago y le indicó que tenía que presentarse a las oficinas para recibir su pensión, aspecto que denunció por redes sociales ante el riesgo por la actual epidemia de Covid-19.

