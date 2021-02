En medio de la polémica candidatura de Salgado Macedonio, persisten casos de violación en Guerrero

Los delitos de violación y acoso sexual se mantienen en niveles altos en Guerrero, en donde persiste la polémica por la candidatura a la gubernatura del morenista Félix Salgado Macedonio, quien tiene denuncias por estos delitos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) detalló que durante enero de 2021 se levantaron 12 carpetas de investigación por violación simple y 11 por violación equiparada. En 2020 en total se reportaron 350 denuncias por violación, es decir, casi una diaria.

En este sentido, el Semáforo Delictivo comentó que este delito se encuentra en color amarillo y cerca del rojo.

Por municipio, las zonas con más violaciones con Tlapa, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Acapulco.

En tanto, el SNSP reportó que durante el mes pasado hubo 21 carpetas de investigación por abuso sexual y cinco denuncias por acoso sexual.

En este sentido, el Semáforo Delictivo precisó que durante enero de 2020 hubo 263 carpetas de investigación por violencia familiar, por lo que este delito se encuentra en color rojo, pues supera la meta que es de 246 denuncias.

Los municipios en rojo por este delito son: Atoyac, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, San luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tlapa y Eduardo Neri.

Estos delito se mantienen y siguen creciendo en Guerrero, en donde este año los ciudadanos podría votar por un candidato acusado por supuestos actos de violación.

'El toro'

A Félix Salgado Macedonio le apodan 'El toro' sin cerca. Impredecible, bravo y dispuesto a embestir, el político afronta estos días una de sus faenas más complicadas, justo cuando está a punto de alcanzar el único cargo político que se le ha resistido hasta ahora: la gubernatura de Guerrero.

Por ella peleará en junio, pero la precampaña se ha convertido en una tormenta política que quizá no frene el impulso que este hombre atesora en su tierra, pero sí está moviendo los cimientos del partido que lo apoya, Morena, el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tres mujeres han denunciado a Salgado Macedonio por violación.

Una afirma haber sido abusada en 1998 cuando era menor de edad; otra denunció ante la Fiscalía de Guerrero en 2017, cuando el político era director del periódico La Jornada de Guerrero, y un tercer caso fue presentado ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.

“Me quitó el top con fuerza, me puso la mano sobre el cuello, me violó y con los pantalones abajo y todo sudoroso buscó su cartera, sacó 100 pesos y me los aventó en la cara como si fuera basura”, contó a El País una de las mujeres.

Además, al menos otras tres mujeres acusan al precandidato de abuso y acoso sexual. Pese a las denuncias y con el apoyo del presidente, 'El Toro' sigue en pie.

Con información de El País

