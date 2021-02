Violación, violencia familiar y feminicidios, focos rojos en Aguascalientes

De acuerdo al Semáforo Delictivo, en Aguascalientes los delitos de violación, violencia familiar, feminicidio y narcomenudeo se encuentran en color rojo por su alta incidencia.

La herramienta ciudadana analiza los siguientes once ilícitos con base en la información que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recopila de las fiscalías estatales mes con mes: homicidios, secuestros, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio, lesiones, violaciones, violencia familiar, feminicidio.

De los once delitos analizados, el Semáforo Delictivo calificó en verde a los de homicidio, secuestro, extorsión, robo vehículo y lesiones; dos en amarillo: robo a casa y robo a negocio; en rojo los ya mencionados.

Que algunos de los delitos se encuentren en color verde no quiere decir, como tal, que ese ilícito no haya tenido incidencia -como fue el caso de los secuestros, que no se registraron en enero pasado-, sino que la incidencia es menor a la tendencia que calcula la herramienta ciudadana.

Cuando se califica en rojo es porque la incidencia de dicho delito fue superior a la tasa que consideró oportuna el Semáforo Delictivo con base a la población de esta entidad.

A lo largo de enero del 2021, en Aguascalientes se abrieron 206 carpetas de investigación por narcomenudeo; 33 por violación (simple y equiparada); 167 por violencia familiar -siendo esta una problemática constante durante la pandemia por el confinamiento-; y dos feminicidios.

Enero de 2021 fue particularmente marcado, no por la incidencia de homicidios, sino por los dos feminicidios reportados por la Fiscalía de Aguascalientes. Los dos feminicidios representan dos tercios del total de feminicidios investigados en la entidad durante todo el 2020.

Con información de La Jornada de Aguascalientes

