Él es Raúl Flores Hernández, primer chilango en ser vacunado con la Sputnik V

Este miércoles en las alcaldías Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac de la Ciudad de México inició la vacunación contra el Covid-19 con el biológico ruso Sputnik V, el primer mexicano en ser vacunado fue Raúl Flores Hernández.

Su fotografía fue dada a conocer por la cuenta de Twitter de la vacuna, en ella se puede ver al adulto mayor con cubrebocas, un gorro, chamarra y hacer la “V” de la victoria con su mano izquierda.

This is Raúl Flores Hernández.

The first #SputnikVaccinated in Mexico✌️ pic.twitter.com/bFNZoawjId

— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 24, 2021