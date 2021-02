Rosario Robles pide aplazar audiencia ante falta de respuesta de la FGR

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, solicitó aplazar la audiencia intermedia que se tiene programada mañana en la acusación de ejercicio indebido del servicio público derivada del caso conocido como la "Estafa Maestra".

Fuentes federales confirmaron que la defensa de Robles presentó un escrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur en el que solicitó diferir la audiencia intermedia que se celebraría este 26 de febrero.

En su escrito, los abogados de la ex funcionaria afirmaron que no existen condiciones para realizar la audiencia, pues la Fiscalía General de la República (FGR) no ha planteado ninguna negociación pese a que ellos han manifestado su intención de buscar un criterio de oportunidad o de acogerse a la figura de procedimiento abreviado.

El 13 de febrero pasado se informó que tres días antes la ex funcionaria federal formalizó ante la FGR su intención de colaborar por ese caso y así poder obtener su libertad.

Tras más de un año en prisión en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, Robles Berlanga busca poner fin al proceso penal que se inició en su contra por el delito del ejercicio indebido del servicio público.

