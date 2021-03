Hasta Pymes pagarían impuesto a los más ricos, que propone Morena

Hasta las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tendrían que pagar el impuesto a las grandes fortunas, propuesto por el diputado federal y expresidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, alertaron especialistas consultados por Publimetro.

El gravamen sería aplicado a quienes cuenten con un “patrimonio neto” superior a 20 millones de pesos; segmento donde hay dueños de Pymes, empresarios que comienzan a destacar y personas en general; quienes al sumar el valor de su casa, auto, empresa, maquinaria, joyas y efectivo serían objeto de tal imposición.

La propuesta del expresidente de Morena –partido fundado por el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador- establece que el impuesto a los ricos incluye tasas de 2% a 3.5%; que se cobrarían una sola vez, para recaudar y destinar 100 mil millones de pesos a la lucha contra el Covid-19.

Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), refirió que dicho gravamen es “agresivo y hasta puede ser inconstitucional”.

Explicó que las fortunas o las utilidades por arriba de 20 millones de pesos, generalmente provienen de empresas o negocios; donde los propietarios o accionistas ya pagaron impuestos corporativos de 30%.

“Y cuando reciben sus utilidades”, apuntó cubren 5% adicional del impuesto ya pagado; porque la tasa del ISR para personas físicas, con ingresos por arriba de un millón de pesos, es 35%.

Empresas, expuestas a doble tributación

De tal suerte, que “todavía cobrarles desde 2% hasta 3.5%, sobre el monto acumulable –de su patrimonio-, ya sería un poco excesivo. Y no es una defensa directa a los contribuyentes implicados, porque ese dinero ya pagó impuestos”, subrayó.

El especialista del CCPM explicó que ante el escenario descrito, la creación del impuesto a los más ricos podría derivar en problemas y litigios, por concepto de una doble tributación; cuyo aplicación, no sólo llegaría grades fortunas como la de Carlos Slim o Ricardo Salinas, sino hasta propietarios de Pymes o personas que hayan recibido una herencia.

Ello, debido a que el gravamen sería calculado y cobrado bajo el concepto de “patrimonio neto”; donde suman el valor de la casa o departamento, autos, bodegas, instalaciones, maquinaria, equipos y dinero en efectivo.

Análisis del problema

Tres preguntas a Ramón Martínez, especialista en Economía y Finanzas de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC):

¿Cuál sería el impacto económico del impuesto a las grandes fortunas?

– Es una medida populista, que usa el principio legítimo de cobrar más a quienes más tienen; pero que al aplicarse provocará una fuga de capitales mexicanos hacia otros países, donde no tengan que cubrir una doble tributación: el pago del ISR cuando generan ingresos o utilidades; y el IVA cuando disfrutan o emplean ese dinero para su beneficio, a través del consumo. Esto retrasará, aún más, la recuperación de la economía, la creación de empleos y la reactivación de las familias.

¿La propuesta es viable en términos fiscales?

– No. Aun cuando el impuesto salve los litigios de una doble tributación; apenas estaría apoyado en el patrimonio de alrededor de 8% de la población, que suman 20 millones de pesos o más; cuya contribución no alcanza y no es suficiente para garantizar la lucha económica contra el Covid-19 ni para enfrentar la pobreza.

¿Qué medidas económicas debe impulsar Morena, en lugar del impuesto a los ricos?

– Se requieren medidas que apoyen y ofrezcan estímulos fiscales a las Pymes, negocios y empresas en general; para reactivar sus actividades y crear empleos. También hay que fortalecer el marco jurídico y el respeto al estado de derecho, para dar certidumbre y confianza a los inversionistas.

Además de evitar medidas polistas o electorales, bajo la bandera de les quito a los más ricos, para ayudar a los más pobres; porque eso no elimina la pobreza y solo polariza más a la población y a los sectores económicos.

Destalles del impuesto a los más ricos

De acuerdo a la propuesta del diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, la aplicación del impuesto a las grandes fortunas implica:

2% del gravamen para patrimonios de 20 a mil millones de pesos

para patrimonios de 20 a mil millones de pesos 3% a patrimonios de mil a dos mil millones de pesos

de mil a dos mil millones de pesos 3.5% de tasa máxima a patrimonios por arriba de dos mil millones de pesos

por arriba de dos mil millones de pesos 100 mil millones de pesos en recaudación total, que “afectarían a aproximadamente a 0.13% de la población”

