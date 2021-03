Empresario japonés busca compañeros para viajar alrededor de la Luna con SpaceX

El multimillonario japonés Yusaku Maezawa busca a ocho personas para que los acompañen en un viaje alrededor de la Luna con SpaceX, de Elon Musk, aunque el plan original era invitar a artistas para el viaje de una semana programado para 2023.

El reajuste del proyecto “dará a más personas de todo el mundo la oportunidad de unirse a este viaje. Si te ves a ti mismo como un artista, entonces eres un artista ”, dijo Maezawa, según un nota de Excélsior.

La selección se extenderá hasta el 14 de marzo, los interesados deben tener buenas condiciones de salud y el último filtro será una entrevista con el millonario, quien en 2019 vendió su negocio de moda en línea Zozo Inc a SoftBank.

Get your FREE TICKET to the MOON!!

8 crew members wanted. Sign up today! 🚀🌍🌕 #dearMoon https://t.co/P0vEZ6k8Xg

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021